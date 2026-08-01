sábado 1  de  agosto 2026
POLÍTICA

Sindicalistas exigen que diálogo entre el chavismo y la oposición sea público

Se esperaba que el diálogo en Venezuela iniciaría este sábado, pero avanzada la tarde seguía el hermetismo sobre el proceso impulsado por EEUU

Sindicalistas y trabajadores pidieron ue el nuevo proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición incluya la precaria situación económica de los venezolanos.&nbsp;&nbsp;

Sindicalistas y trabajadores pidieron ue el nuevo proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición incluya la precaria situación económica de los venezolanos.  

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Decenas de sindicalistas y trabajadores venezolanos exigieron este sábado que el diálogo entre el chavismo y un grupo opositor, que impulsa Estados Unidos, sea público.

Se desconocen detalles clave como hora y lugar, los miembros de las delegaciones o los puntos que serán abordados en el llamado diálogo.

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Se esperaba que el proceso comenzara este 1 de agosto, pero avanzada la tarde seguía el hermetismo y sin información oficial.

En la base aérea La Carlota, en Caracas, donde creen que se celebrará la reunión, los dirigentes sindicales exigieron también la liberación de los presos políticos, la designación de nuevas autoridades electorales y el diseño de un cronograma para unos comicios presidenciales que formen parte de la agenda.

Carlos Salazar, de la Coalición Sindical Nacional, pidió claridad, abrir la reunión a la prensa y al país, instalar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) —actualmente controlado por el chavismo— y establecer un cronograma para unas presidenciales "este año".

"Convocamos a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a la sociedad civil y a los estudiantes a que nos organicemos la semana que viene y vayamos a las calles (...) porque no se van a burlar del pueblo venezolano. Cero decisiones a espaldas de los venezolanos, cero decisiones ocultas", expresó Salazar, quien aseveró que la gente "no aguanta" la situación económica "tan precaria" del país, una situación que vive Venezuela desde hace muchos años con el chavismo en el poder desde hace casi tres décadas.

José Patines, miembro también de la coalición, exigió al hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y a la exdiputada opositora Dinorah Figuera, que lideran el diálogo, que "no se sigan escondiendo" ni estén "haciendo las cosas a espaldas" del pueblo.

"¿Por qué no hacerlo público? (...) Es el futuro de 35 millones de venezolanos con lo que ustedes están jugando", indicó.

El periodista Vladimir Villegas escribió en su cuenta de X que había sido suspendido el inicio del diálogo entre la Asamblea Nacional que preside el oficialista Jorge Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional opositora de 2015 que encabeza Dinorah Figuera.

"Fuentes consultadas hablan de que podría iniciarse la próxima semana y no se descartan modificaciones en el formato. Figuera sigue en Madrid a la espera de una señal", aseguró Villegas.

Presidenciales libres

Por su parte, la sindicalista Marvis Misle pidió que la sociedad civil tenga una representación y que se "defina, de una vez por todas, un cronograma electoral" para unas "presidenciales libres, democráticas y con garantías".

En La Carlota, la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, ha sesionado luego de que su sede, el Palacio Federal Legislativo, sufriera daños por los terremotos del pasado 24 de junio.

El diálogo arranca con el telón de fondo de la emergencia por los recientes terremotos, que dejaron más de 5.500 muertos.

FUENTE: Con información de EFE

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