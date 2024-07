Cincuenta cubanos varados en Perú tras perder conexión aérea con Nicaragua

“Estamos aquí, varados en Perú, alrededor de 50 cubanos. Todos teníamos boletos de avión con destino final a Nicaragua, pero debido a una tormenta en La Habana, nuestro vuelo se retrasó y perdimos la conexión”, dijo la opositora cubana Midaisy Marrero Gil.

“La aerolínea no se ha hecho responsable y nos ha dejado aquí, llevamos tres días en el aeropuerto, durmiendo en bancos y pasando frío”, añadió.

Marrero Gil denunció que las aerolíneas están estafando a los cubanos, aprovechándose de su situación desesperada.

“Estamos siendo estafados. Las aerolíneas nos quitan todo el dinero y matan nuestras esperanzas de escapar de Cuba. Vendieron boletos de avión sin informarnos adecuadamente de las restricciones y ahora no nos reembolsan el dinero”, afirmó la cubana.

La situación en el aeropuerto es desesperante. “No podemos alimentarnos correctamente, todo aquí está muy caro y lo venden en dólares. Una manzana cuesta $2.50 y somos tres personas. ¿Qué comida puedo comprar con ese dinero? Estamos comiendo en el suelo, durmiendo en bancos y sufriendo de frío”, relató Marrero Gil.

Presiones internacionales y dificultades legales

El gobierno de Estados Unidos ha estado presionando para reducir la inmigración ilegal y sancionando a las aerolíneas que facilitan este tráfico humano. Esto ha complicado aún más la situación para los cubanos que buscan escapar de la dictadura.

La exención de visados acordada por Cuba y Nicaragua en noviembre de 2021 ha facilitado el mayor éxodo migratorio desde la isla a los Estados Unidos en la historia, con más de medio millón de inmigrantes.

“Legalmente, pude salir de Cuba con un boleto de avión, pero ahora estoy atrapada aquí. Si las aerolíneas están bajo presión para detener estos vuelos, ¿por qué me vendieron el boleto en primer lugar? Nos están robando. Tengo todos los documentos en regla, pero aun así, no puedo avanzar. Los opositores cubanos no tenemos ninguna facilidad para salir de Cuba de manera legal”, apuntó Marrero Gil.

"En el aeropuerto nos dicen que Avianca, que es la aerolínea colombiana con que compramos otro vuelo con destino a Nicaragua, no acepta que abordemos en el aeropuerto de Santo Domingo, y que ellos tendrían que regresarnos a Cuba, por eso nos impiden tomar el vuelo", dijo Yaumara Aguilera, una de las afectadas.

Estos cubanos tienen la intención de viajar a República Dominicana y una vez allí tomar un vuelo hacia Bogotá, con escala en San Salvador y destino final Managua, la capital de Nicaragua. La casi totalidad de ellos con la intención de seguir una ruta irregular hasta la frontera sur de EEUU.

Testimonios de los Afectados

"En mi caso me dijeron que por no tener un código de reserva único, con una sola aerolínea, no me iban a dejar volar. Esa fue la justificación que puso SKYhigh Dominicana. El 11 de julio no pude tomar mi vuelo, ni yo, ni ninguno de los cubanos que estábamos en esa situación. En mi caso he perdido el dinero de cinco boletos, ya que tuvimos que vender todo para reunir lo que costaban los pasajes", dice Elizabeth García, otra de las afectadas.

En un vídeo grabado este lunes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y al que DIARIO DE CUBA tuvo acceso, un funcionario de SKYhigh Dominicana explicaba a los afectados que no pueden volar por indicaciones de la aerolínea Avianca, ya que no los dejarían tomar su vuelo hacia Bogotá y que aunque República Dominicana no exige visado de tránsito, la orden que tienen es que todos los cubanos que tengan como destino final Nicaragua no pueden viajar.

Impacto en los viajeros

República Dominicana no tiene estipulado el visado de tránsito, siempre y cuando el viajero tenga su vuelo de conexión y no exceda las siete horas en algún aeropuerto de ese país.

"Somos cientos, tal vez miles los afectados por esa decisión. En mi caso compramos ocho boletos, vendí todo lo que tenía dentro de mi casa y mi tío vendió su casa para comprar dos boletos y ahora vive con nosotros, se quedó hasta sin ropa. Todos los reclamos de que nos dejen viajar son inútiles. Solo nos dicen que podemos cambiar la fecha del viaje hasta dentro de un año”, señala Dunier Miranda, otro de los afectados por SKYhigh Dominicana.

Cancelaciones y alternativas

En poco menos de un mes las aerolíneas Wingo y SKYhigh Dominicana han impedido que cientos de cubanos con destino a Nicaragua puedan abordar sus vuelos y Avianca, debido a "problemas operacionales", canceló sus vuelos a Cuba a mediados de junio.

A pesar de los reclamos de los afectados, tanto con las aerolíneas como en la embajada de Colombia y República Dominicana, ninguno ha podido tomar su vuelo.

En la actualidad tanto la aerolínea chilena LATAM como la venezolana Conviasa venden pasajes con destino final Nicaragua, aunque solo Conviasa ofrece vuelos directos desde La Habana, pero sus boletos superan los 4.000 dólares por viajero para septiembre, el primer mes en el que tienen disponibilidad.

FUENTE: Redacción/ Con información de Martí Noticias