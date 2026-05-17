domingo 17  de  mayo 2026
ELECCIONES

Perú oficializa balotaje entre Fujimori y Sánchez

La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021. Entonces Fujimori se midió con el izquierdista Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia pero intentó disolver el Congreso

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.&nbsp;&nbsp;

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.  

EFE/ Renato Pajuelo/ Fernando Gimeno ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú el 7 de junio, según la proclamación oficial de votos el domingo.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori ganó la primera vuelta el 12 de abril con 17,1% de los votos, seguida de Sánchez, con 12%, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El ultraconservador Rafael López Aliaga terminó en tercer lugar con el 11,9%, con unos 21.200 votos menos que Sánchez.

La primera vuelta electoral estuvo marcada por retrasos en la entrega de material electoral en Lima, lo que obligó a las autoridades a reabrir algunos centros de votación al día siguiente.

A pesar de señalar "graves deficiencias", la misión de observación electoral de la Unión Europea otorgó a la elección un visto bueno pleno.

"Hoy está en riesgo la estabilidad económica, la democracia, la libertad para emprender y para trabajar (...) los convoco a que transformemos el miedo y la decepción en acción y en esperanza", dijo Keiko Fujimori el domingo a la prensa tras el anuncio de la JNE.

López Aliaga, por su parte, se negó a reconocer los resultados.

"Impugnaremos de inmediato este grave delito de traición a la patria. No aceptaremos resultados producto de fraude y corrupción", dijo el exalcalde de Lima en su cuenta en X.

La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021. Entonces Fujimori se midió con el izquierdista Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia pero intentó disolver el Congreso y fue destituido en diciembre de 2022.

Es la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 50 años, compite por la presidencia.

Para Sánchez, de 57 años y exministro de Comercio del encarcelado Castillo, se trata de su primera postulación.

Los dos disputarán la presidencia en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.

La mayoría fueron destituidos o renunciaron para evitar una suerte similar ante acusaciones de rebelión o corrupción.

Sánchez arranca su campaña para el balotaje envuelto en problemas judiciales.

La Fiscalía solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por presuntamente haber proporcionado información falsa a la autoridad electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020.

Perú está además azotado por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado.

FUENTE: Con información de AFP

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