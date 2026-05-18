lunes 18  de  mayo 2026
PERÚ

Debate entre Fujimori y Sánchez ya tiene fecha, 7 días antes de la segunda vuelta

El debate se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. Los partidos Fuerza Popular (Fujimori) y Juntos por el Perú (Sánchez, firmaron el Pacto Ético

Keiko Fujimori Y roberto Sánchez se verán las caras de nuevo en un debate (JNE)

Keiko Fujimori Y roberto Sánchez se verán las caras de nuevo en un debate (JNE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. Será el 31 de mayo cuando, los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se verán otra vez las caras en un debate.

Fujimori enfrentará a Sánchez en la segunda vuelta de los comicios que se efectuarán el domingo 7 de junio,

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Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. 
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Perú concluye escrutinio de elecciones y confirma segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez

La derechista y el izquierdista se confrontarán en el Centro de Convenciones de Lima (CCL), mismo lugar donde se celebraron los debates de la primera vuelta, en los que Fujimori y Sánchez ya tuvieron oportunidad de coincidir, según anunció este lunes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

La máxima autoridad electoral del país declaró al canal JNE TV que este lunes, 18 de mayo, se reunieron, en una primera jornada de negociación, las dos organizaciones políticas y que mostraron interés para dialogar y llegar a acuerdos con miras a la segunda vuelta electoral.

En ese sentido, Burneo anunció que se acordó realizar dos debates, los próximos 24 y 31 de mayo, “un debate técnico y otro presidencial, respectivamente”.

El presidente del JNE agregó que siguen las negociaciones entre los partidos Fuerza Popular de Fujimori y Juntos por el Perú de Sánchez para determinar la metodología y los moderadores del debate, los cuales serán informados en los próximos días.

“Es importante el compromiso y responsabilidad que dan estas dos organizaciones políticas que firmaron el Pacto Ético, que es importante resaltar, y este es un proceso que nos lleva a las siguientes etapas”, expresó Burneo.

Sin apelaciones

El domingo, el JNE proclamó los resultados de los comicios presidenciales del pasado 12 de abril que han puesto en segunda vuelta a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y al sucesor político del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), al obtener 17,09 % y 12,03 % de los votos válidos, respectivamente.

La proclamación de los resultados se realizó cinco semanas después de las elecciones celebradas en abril, tras un extenso escrutinio que tomó 33 días, sin que se confirmara casi hasta el final que Sánchez sería el rival de Fujimori en la segunda vuelta, al superar por 21.210 votos al candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.

El JNE validó el escrutinio pese a los intentos para impedirlo por parte de López Aliaga, que reclamaba hacer una auditoría internacional y convocar nuevas elecciones al mantener sus denuncias de fraude en su contra, sin aportar pruebas contundentes.

Burneo aseguró que la decisión es inapelable y que, tras la proclamación, ya no hay forma de revertir o variar los resultados aprobados.

FUENTE: Con información de EFE

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