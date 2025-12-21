domingo 21  de  diciembre 2025
Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

La privada Gasolinas del Bienestar fue creada por el presidente López Obrador con capital de Pemex pero no informa de contratos con La Habana, según denuncia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

YURI CORTEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MEXICO.- En un nuevo escándalo que se ha hecho viral, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, decidió omitir el estatus jurídico de una empresa filial de Petróleos de México (Pemex) que pese a ser privada funciona con dinero público para exportar crudo a Cuba, pero no rinde cuentas.

El episodio, replicado por redes, ocurrió cuando un periodista de investigación de un medio mexicano le inquirió a Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa, a que explique cómo funciona Gasolinas del Bienestar, una empresa privada con capital de la petrolera nacional, que no está obligada a entregar información sobre el destino de los recursos que obtiene.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.
Claudia Sheinbaum estrecha alianzas con Cuba: se incrementa el envío de petróleo a la isla
Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios mexicana durante una protesta contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2025.
Miles de personas marchan en México contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y la violencia

La cuestionada empresa fue creada por el entonces presidente Andrés López Obrador, durante los años 2022-2023, para vender exclusivamente petróleo a Cuba, según el periodista.

“Estás equivocado”, respondió la presidenta mexicana, a lo que el reportero, insistió más tarde.

En octubre, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló el alcance de este apoyo a La Habana que superó los 3,000 millones de dólares, y que Pemex realizó transacciones con una embarcación con sanciones impuestas por la OFAC, pero el gobierno de Sheinbaum no respondió los señalamientos.

Petróleo a Cuba, data oculta

Le manifestó que hace algún tiempo le preguntó sobre el petróleo que enviaba a Cuba, a lo que ella le dijo en esa ocasión que había contratos.

“Nos dimos a la tarea de rastrearlos, pero ninguna dependencia del Estado mexicano, como Pemex ni la Secretaría de Energía sabía de estos. Solo los tiene una empresa que se llama Gasolinas Bienestar, que fue creada por López Obrador, entre 2022 y 2023, para vender petróleo a Cuba y de acuerdo con el informe que entregaron a la Comisión Nacional Bancaria de Valores fueron alrededor de 6,500 millones en el último trimestre de 2023, no se conoce 2024”.

El periodista prosiguió:

“Pero lo que llama la atención es que esta empresa es SADCB, es decir, una empresa privada que de acuerdo con información que nos proporcionó Pemex a través de solicitudes de transparencia, no tiene ninguna obligación a informar al pueblo mexicano sobre esos contratos, porque es privada".

“También llama la atención que es privada con 99% de capital de Pemex y 1% es de otra subsidiaria”.

“Son contratos y también ha habido ayuda humanitaria a la isla de Cuba”, respondió Sheinbaum en tono de desconcierto. Luego aseguró transparencia en su gobierno y prometió llevar al director de PEMEX y a la Secretaria de Energía para detallar el funcionamiento de las filiales de la petrolera.

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

Derek Drymon. 
Director Derek Drymon comparte detalles del filme "Bob Esponja: Una aventura pirata"

