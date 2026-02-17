martes 17  de  febrero 2026
MEDIDAS

Claudia Sheinbaum frena envío de combustible a Cuba

El freno al suministro petrolero de México a Cuba representa un revés para el régimen cubano, cada vez más aislado financieramente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

YURI CORTEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó por ahora la venta de petróleo a Cuba, en medio de las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos para imponer aranceles a los países que suministren combustible a la isla.

“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, afirmó la mandataria, aunque confirmó que su gobierno continuará enviando ayuda humanitaria, incluidos alimentos y artículos de primera necesidad. La semana pasada, dos buques mexicanos arribaron a La Habana con unas 800 toneladas de productos básicos.

Lee además
Una calle en Cuba. 
PROPAGANDA

Flotilla internacional a Cuba reabre la herida del exilio: "Si ellos entran, nosotros también"
Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

La decisión se produce tras el decreto firmado por el presidente Donald Trump, que establece tasas elevadas para las exportaciones de países que mantengan comercio energético con el régimen cubano. La medida forma parte de la estrategia de Washington para aumentar la presión económica sobre la isla y limitar las fuentes externas que sostienen su ya debilitado sistema energético.

Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la imposición de aranceles a terceros países por comerciar con Cuba, pero reconoció que México debía actuar con cautela para proteger su propia economía ante posibles represalias comerciales. Al mismo tiempo, insistió en que su administración seguirá ofreciendo apoyo humanitario bajo el principio de no intervención.

Crisis

Cuba enfrenta una aguda crisis de combustible que ha agravado los apagones y puesto en riesgo servicios esenciales. La situación se ha deteriorado en las últimas semanas tras cambios en la supervisión y control de los recursos petroleros venezolanos, lo que ha reducido el flujo hacia la isla.

Mientras Washington mantiene su política de presión sobre La Habana, la postura de México refleja un delicado equilibrio entre la solidaridad regional y la necesidad de evitar impactos económicos internos, en un contexto hemisférico marcado por tensiones energéticas y reacomodos diplomáticos.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Importaciones de combustible a Cuba buscan burlar sanciones y exigen de EEUU mayor control

Salma Hayek resalta la cultura Mexicana en nueva película

México y los dictadores cubanos. Petróleo y libros, ¿a cambio de qué?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Danny Quirós durante una visita a DIARIO LAS AMÉRICAS.
ELECCIONES

Estratega político Danny Quirós desgrana el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas