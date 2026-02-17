Claudia Sheinbaum frena envío de combustible a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , descartó por ahora la venta de petróleo a Cuba , en medio de las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos para imponer aranceles a los países que suministren combustible a la isla.

“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, afirmó la mandataria, aunque confirmó que su gobierno continuará enviando ayuda humanitaria, incluidos alimentos y artículos de primera necesidad. La semana pasada, dos buques mexicanos arribaron a La Habana con unas 800 toneladas de productos básicos.

La decisión se produce tras el decreto firmado por el presidente Donald Trump, que establece tasas elevadas para las exportaciones de países que mantengan comercio energético con el régimen cubano. La medida forma parte de la estrategia de Washington para aumentar la presión económica sobre la isla y limitar las fuentes externas que sostienen su ya debilitado sistema energético.

Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la imposición de aranceles a terceros países por comerciar con Cuba, pero reconoció que México debía actuar con cautela para proteger su propia economía ante posibles represalias comerciales. Al mismo tiempo, insistió en que su administración seguirá ofreciendo apoyo humanitario bajo el principio de no intervención.

Crisis

Cuba enfrenta una aguda crisis de combustible que ha agravado los apagones y puesto en riesgo servicios esenciales. La situación se ha deteriorado en las últimas semanas tras cambios en la supervisión y control de los recursos petroleros venezolanos, lo que ha reducido el flujo hacia la isla.

Mientras Washington mantiene su política de presión sobre La Habana, la postura de México refleja un delicado equilibrio entre la solidaridad regional y la necesidad de evitar impactos económicos internos, en un contexto hemisférico marcado por tensiones energéticas y reacomodos diplomáticos.

FUENTE: Con información de Europa Press