Claudia Sheinbaum prohíbe por decreto doble nacionalidad para ser presidente de México

Claudia Sheinbaum, presidente de México y del partido Morena que domina su gestión, el 26 de agosto en rueda de prensa..

CIUDAD DE MEXICO. - La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , firmó este miércoles un decreto que prohíbe a candidatos a la Presidencia, a gobernaciones y a la Jefatura de Gobierno de la capital, Ciudad de México, a poseer doble nacionalidad , lo que implica otra reforma a la Constitución del país.

La medida presidencial modifica tres artículos para establecer que los aspirantes a los cargos deben ser exclusivamente mexicanos y comenzará a regir desde 2028, mientras el país se prepara para las elecciones federales previstas para el 6 de junio de 2027.

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Reformas de Sheinbaum

También prohíbe a quienes ocupen esos cargos adquirir otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos vinculados a otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro Estado, se informó.

El decreto forma parte de una cadena de 27 reformas constitucionales y 76 legales impulsadas por Sheinmbaum, del partido Morena, para llevar al país a “un cambio profundo”, según dijo la presidente en un comunicado oficial publicado el 2 de septiembre pasado.

Todas ellas están relacionadas con la soberanía, seguridad y derechos sociales.

Debate sobre doble nacionalidad

Sheinbaum presentó la iniciativa a finales de agosto pasado, bajo el argumento de que quienes ejerzan en el Ejecutivo y los gobiernos estatales deben representar exclusivamente al país y evitar posibles conflictos de intereses derivados de mantener otra nacionalidad.

La iniciativa ha sido centro de fuerte debate político al considera que la doble nacionalidad es común en una relación fronteriza cercana con EEUU.

Partidos opositores PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sostienen que restringe los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes emigraron o nacieron en el extranjero, se informó.

“Crearía ciudadanos de primera y de segunda categoría”, argumentaron.

La medida apuntaría particularmente a exgobernadores de la oposición con doble nacionalidad, denunciantes de irregularidades en los gobiernos de Morena con el "huachicol fiscal".

Renuncia obligatoria

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, precisó detalles del decreto que será publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de recibir el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y de 22 legislaturas estatales.

“Si alguna de las personas tuviera doble nacionalidad, puede renunciar a ella previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral”, explicó durante la conferencia matutina presidencial.

Precisó que todavía falta por emitir disposiciones reglamentarias que determinarán el procedimiento para la renuncia a la otra nacionalidad.

Una vez que la reforma se aplique en 2028, el Congreso y las entidades federativas deberán adecuar la legislación correspondiente.

FUENTE: Con información de EFE, DLA