lunes 18  de  agosto 2025
NARCOTRÁFICO

Cofundador del Cartel de Sinaloa planea declararse culpable de 17 cargos ante justicia de EEUU

El capo de México Ismael "Mayo" Zambada prevé cambiar su declaración de no culpable de hace un año por tráfico de fentanilo, entre otros, según orden de juez

 El ejército mexicano capturó al jefe de seguridad de "Los Chapitos", una de las facciones del cartel de Sinaloa, recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos, anunció este jueves la Secretaría de Seguridad.

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- En audiencia programada para el lunes 25 de agosto, el capo Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y organización designada terrorista por EEUU, tiene previsto declararse culpable de varios cargos criminales en el proceso penal que le sigue un tribunal en la ciudad, por un acuerdo que le evitaría ir a juicio, según documentos judiciales.

La información se desprende de la orden del juez Brian Cogan, instructor de la causa contra uno de los mayores narcotraficantes de México, según la cual “la vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una vista para cambio de declaración", informaron agencias.

El acuerdo evitaría el juicio después de que la fiscalía descartó solicitar la pena capital, a principios de agosto, y coincide con las firmes posiciones del Departamento de Estado y Departamento de Justicia contra los cárteles de la droga.

En julio pasado, el gobierno de EEUU designó al Cártel de los Soles organización “terrorista global” por patrocinar y financiar las bandas criminales Tren de Aragua, de Venezuela: y el Cártel de Sinaloa, de México, según el comunicado publicado por el Departamento de Estado.

Culpable de cargos

Se informó que Zambada, de 77 años de edad, se declaró no culpable el 14 de septiembre de los 17 cargos de los que le acusa la justicia de EEUU.

Entre ellos está el asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, el poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína y causante de decenas de millas de muertes al año por sobredosis en el país

El capo del Cártel de Sinaloa fue detenido el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense, luego de llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo de su socio en el cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán.

El cambio de declaración a culpable, por acuerdo judicial, le asegura a Zambada no solo no sentarse en el banquillo, sino también llevarle a una condena más ligera que la del Chapo quien cumple cadena perpetua en EEUU, y a colaborar con la fiscalía.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
