Colombia: El ministro que perdió la batalla contra el COVID

Reacciones

El presidente de Colombia, Iván Duque, fue informado a las dos de la mañana de ese día sobre lo sucedido. El mandatario lamentó su muerte y señaló algunas de las características de Trujillo que no solo amigos, sino también detractores le reconocían al abogado.

“Sobresalió su condición humana y búsqueda constante por la excelencia. Murió lleno de logros y proyectos, de honores y sencillez”, remarcó el titular de la Casa de Nariño.

Asimismo, el partido Centro Democrático, al que pertenecía el ministro, expresó su dolor por la pérdida de un líder muy querido en el país cafetero.

“Con un sentimiento de profunda admiración y respeto hacemos esta ofrenda, en homenaje a la vida de Carlos Holmes Trujillo, quien ya nos acompaña desde el cielo”, se lee en un mensaje publicado en Twitter.

A lo que agregó: “Padre celestial, hoy nos presentamos ante ti con profunda humildad para rogarte por el alma de Carlos Holmes Trujillo, quien nos llenó de grandes alegrías y orgullo, para que pueda descansar eternamente en ti”.

Incluso el senador de izquierda Jorge Robledo, un constante crítico de Trujillo, lamentó su fallecimiento.

“Ante el fallecimiento del doctor Carlos Holmes Trujillo, con quien tuve no pocas controversias, les envío mis respetuosas condolencias a sus familiares y amigos”, comentó en redes sociales.

También se pronunció el senador opositor Gustavo Petro, crítico permanente de Trujillo y con quien mantuvo diferencias de diversa índole.

“Lamento que la muerte se lleve a Carlos Holmes Trujillo. La controversia y el contradictor debe tener como base común, el respeto por su vida. Mis condolencias a su familia”, señaló Petro.

Presidenciable

Aunque no se había informado oficialmente, antes de caer enfermo se esperaba que Trujillo renunciara a la cartera de Defensa para asumir la carrera interna en el Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, por una candidatura presidencial.

Sería su tercera ocasión en busca de ganar la consulta interna en su partido para tratar de llegar a la Casa de Nariño. La primera vez fue en 2013, en el marco de una consulta que ganó Oscar Iván Zuluaga y la segunda en 2017 frente a Iván Duque, quien hoy orienta el país.

En entrevista con Blu Radio, el presidente Iván Duque narró cuándo fue la última vez que habló con el ministro sobre su eventual candidatura presidencial y los dos cargos que tuvo en su gobierno. Trujillo primero se había desempeñado como canciller.

“Cuando empezó nuestra aspiración para 2018 nunca nos tratamos como rivales. De hecho, compitiendo nos reuníamos una vez cada dos semanas y cuando íbamos a los foros, casi siempre terminábamos juntos comiendo, disfrutando o tomándonos algo. Fue una relación muy bonita”, rememoró.

“Siempre voy a recordar el día que se supo que yo era candidato, inmediatamente, al segundo, me estrechó su mano, me abrazó y me dijo: ‘A partir de ese momento soy soldado de esta causa’”, dijo Duque.

Un buen político

Trujillo tenía 69 años y una larga carrera pública que, según conocedores de la política colombiana, le daban todos los pergaminos para aspirar a la presidencia.

Abogado con una maestría en negocios internacionales, a partir de la década de los años 1970 se desempeñó como funcionario de todos los gobiernos, excepto al asumir como primer alcalde de Cali por elección popular (1988) y por un corto periodo en el sector privado.

Como parte de su experiencia diplomática, Trujillo representó a Colombia en distintos cargos diplomáticos en el Japón, entre ellos, como cónsul en Tokio y embajador ante el país nipón.

Fue representante permanente de Colombia ante la OEA, embajador de Colombia ante los gobiernos de Austria, Rusia, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de la Misión de Colombia ante la Unión Europea.

Además de ejercer los cargos de ministro de Defensa y canciller durante la actual administración del derechista Iván Duque, Trujillo fungió en otros momentos de su vida como constituyente, cónsul, Alto Consejero de Paz y directivo del Partido Liberal, entre otras funciones.

Últimas tareas

En su calidad de canciller, Trujillo enfiló baterías en contra del régimen de Maduro y gestionó acuerdos con los países vecinos pertenecientes al Grupo de Lima para crear un cerco diplomático a la dictadura venezolana.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Colombia fue un gran aliado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien le ofreció su colaboración para buscar una salida a la crisis del vecino país.

Reconocido por su oratoria y calidades humanas, una vez al frente del ministerio de Defensa marcó una ruta para reforzar la cooperación con los Estados Unidos, en aras de la paz en la región.

Quienes siguieron su labor en la cartera de Defensa aseguran que Trujillo cerró filas a favor de unas fuerzas armadas que han estado en el ojo del huracán, por supuestos excesos y medianos resultados para detener el asesinato de líderes sociales.

Como orientador de ese ministerio, condujo a las Fuerzas Militares, a la Policía y a otras agencias gubernamentales hacia la búsqueda de resultados que permitieran a los colombianos mayor seguridad y convivencia social.

