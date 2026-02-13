viernes 13  de  febrero 2026
Gustavo Petro recibirá a Delcy Rodríguez en Colombia

Colombia y Venezuela comparten el mismo corte político socialista, señalados por sus complicidades

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como "presidenta" encargada

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibirá la próxima semana en Bogotá a Delcy Rodríguez, jefa encargada del régimen de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

El encuentro, confirmado por fuentes bajo reserva a NTN24, se produce en un contexto de reconfiguración política regional derivado de la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, que resultó en la detención del dictador depuesto y su esposa, Cilia Flores.

Colombia y Venezuela comparten el mismo corte político socialista, señalados por sus complicidades.

Esta reunión responde a los acuerdos alcanzados recientemente por el mandatario colombiano con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca. Petro aseguró que este acercamiento tiene como objetivo estabilizar la región ante la actual fase de turbulencia política y propuso a la administración de los hermanos Rodríguez una agenda de trabajo conjunta centrada en el combate al narcotráfico.

Mientras el gobierno colombiano busca establecer mecanismos de cooperación bilateral con la nueva gestión, Maduro permanece bajo custodia enfrentando múltiples cargos criminales en tribunales estadounidenses, que incluyen conspiración narcoterrorista y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y armamento.

Gustavo Petro confirma que Colombia importará gas venezolano "más barato"

Petro afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo.

"Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima (centro).

El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.

El pasado 21 de enero, Delcy Rodríguez estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán "en un 37 %" este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.

Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura de Maduro, "Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe.

FUENTE: Con información de EFE

