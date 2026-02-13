viernes 13  de  febrero 2026
Maluma estrena "Con el corazón", una colaboración con Yeison Jiménez

La composición se convierte en el primer estreno póstumo tras la inesperada muerte del cantante Yeison Jiménez de 34 años

Los cantantes colombianos Maluma y Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.&nbsp;

Los cantantes colombianos Maluma y Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. 

Captura de pantalla/Instagram/@maluma 

Captura de pantalla/Instagram/@maluma
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Maluma estrenó el sencillo Con el corazón, una colaboración con el intérprete Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo en Colombia.

La composición se convierte en el primer estreno póstumo tras la inesperada muerte del cantante de 34 años.

De esta manera, la pieza revela el vínculo entre el exponente del reguetón y la estrella de la música popular colombiana. Durante la canción, se escucha a Jiménez agradecer por poder cumplir el sueño de cantar junto a Maluma. “¡No sabes cuántos años esperando este momento, gloria a Dios!”.

Asimismo, el lanzamiento también se convierte en un tributo a la memoria del músico.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

Producción

Con el corazón fue escrita por Maluma y Jiménez, además de Jonathan Rivera, Giancarlos Rivera, José Daniel Zapata e Ily Wonder, y coproducida por Maluma y MADMUSICK.

"El tema está respaldada por cuerdas de guitarra acústica entrelazadas con un acordeón vibrante, creando un tapiz sonoro de ritmos norteño-populares mientras destaca letras sobre una persona que no va a cambiar su forma de ser en una relación", describe Billboard.

El sencillo también cuenta con un videoclip grabado un mes antes de la inesperada muerte del artista y expone el encanto y la alegría que caracterizaban a Jiménez. Incluye imágenes inéditas de conciertos y la camaradería de apoyo que tenía con su equipo.

