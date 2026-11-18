Ana Josefa García Cuello fue declarada culpable del crimen de su pequeña hija con arma blanca.

SANTO DOMINGO -- Un tribunal de la República Dominicana condenó a 20 años de prisión a una médica y militar acusada de decapitar a su hija de seis años, crimen perpetrado en agosto de 2024 en su propia casa en Santo Domingo, informó este miércoles el Ministerio Público.

La sentencia contra la filicida, identificada como Josefa García Cuello, fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este que, sin embargo, rechazó la pena de 30 años de cárcel que había solicitado la parte acusadora en el juicio.

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El tribunal valoró las pruebas presentadas durante el proceso judicial y concluyó que la acusada era responsable del crimen que conmocionó a la sociedad dominicana, reseña el portal El Caribe.

Los jueces dispusieron que García Cuello cumpla la pena en el centro penitenciario que determinen las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos por el sistema penitenciario nacional.

El crimen

Según el informe de autopsia, la menor murió por decapitación y tenía 158 heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

García Cuello, médica y miembro del Ejército dominicano, fue arrestada el 15 de agosto de 2024, fecha en que cometió el asesinato.

El expediente indica que, minutos antes del crimen, García Cuello se comunicó con su esposo, padre de la niña, quien había salido de la vivienda rumbo a su trabajo, y le pidió que regresara porque había problemas, sin darle detalles.

Ante la llamada, el hombre contactó a una vecina para que acudiera a la casa, donde encontró el cuerpo de la niña en la cocina.

La defensa de la hoy condenada alegó que García Cuello padece "trastornos mentales" y solicitó que fuera declarada inimputable.

La mujer fue sometida a una evaluación psiquiátrica como parte del proceso para determinar la condición de su salud mental, pero la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de inimputabilidad.

FUENTE: Con información de EFE / El Caribe / @eldemocratard