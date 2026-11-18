Presentación del cheque de Bank of America a Amigos For Kids, una de las dos organizaciones seleccionadas para Neighborhood Builders 2026 en Miami, durante su gala por el aniversario 35.

MIAMI.- Bank of America destinará $400,000 a Amigos For Kids y Camillus House, seleccionadas como sus Neighborhood Builders de 2026 en Miami. Cada entidad recibirá $200,000 a lo largo de dos años para ampliar servicios dirigidos a personas que atraviesan dificultades económicas o carecen de vivienda.

A las subvenciones se suman la capacitación del director ejecutivo y de otro integrante con proyección de liderazgo de cada equipo, así como el acceso a una red nacional de organizaciones sin fines de lucro.

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“Estos fondos les permiten planificar con anticipación e invertir en las personas que dirigen el trabajo”, afirmó Gene Schaefer, presidente de Bank of America en Miami, al anunciar la selección.

Amigos For Kids, dedicada a prevenir el abuso y la negligencia infantil, atiende a más de 4,500 familias cada año. Con el aporte, incorporará de forma regular educación financiera, incluidos los recursos de Better Money Habits, y ofrecerá orientación para explorar carreras y prepararse para el empleo. La intención es acompañar a los hogares más allá de la atención inmediata de una crisis.

Bank of America entregó el cheque a Amigos For Kids durante la gala por su 35 aniversario, celebrada recientemente en Coconut Grove. Allí, su presidenta y directora ejecutiva, Karina Pavone, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que algunos padres trabajan y aun así tienen dificultades para llegar a fin de mes. Fortalecer a esos hogares, sostuvo, ayuda a crear un entorno seguro para sus hijos.

En Camillus House, la ayuda se dirigirá a los programas de formación laboral para personas sin hogar. La institución combina alojamiento de emergencia y permanente con atención de salud conductual y otros servicios para quienes buscan reconstruir su vida. El objetivo de esta inversión es que más participantes puedan acceder a oportunidades de trabajo y ganar estabilidad económica.

Durante su año fiscal 2026, Camillus House atendió a más de 6,600 personas y ayudó a más de 2,100 a conseguir una vivienda segura, informó Bank of America. Es, además, la primera organización elegida tres veces para Neighborhood Builders.

El programa comenzó en 2004. Desde entonces, el banco ha destinado más de $346 millones a comunidades de EEUU y capacitado a más de 4,000 líderes de casi 2,000 entidades sin fines de lucro.