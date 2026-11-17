El presidente Donald Trump ha estado advirtiendo desde hace algún tiempo sobre una posible intervención militar estadounidense en Cuba, declarando incluso que quiere “resolver el asunto” antes de dejar la Casa Blanca.

Las declaraciones sorprendieron, pues desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Cuba parecía haber pasado al olvido, pero con los recientes comentarios quedó claro que sigue presente en la agenda presidencial.

CRISIS Régimen cubano gana millones de dólares con el monopolio de la pobreza y un mercado cautivo

Ahora que un acuerdo de paz satisfactorio con Irán parece estar fuera de alcance, y que todo apunta a que la guerra en Ucrania se encamina hacia otro invierno de destrucción ¿podría formar Cuba parte del legado de Trump?

La semana pasada, en una entrevista con Hugh Hewitt, un presentador de radio conservador, el mandatario dijo: ”Quiero resolver el asunto de Cuba antes de irme”, abriendo la posibilidad de usar la fuerza militar para tomar el control y presionar por un cambio político en la isla.

En realidad, Trump ya ha intervenido en Cuba ejerciendo una presión intensa sobre la isla reforzando los embargos económico, comercial y financiero y que constituye uno de los sistemas de sanciones más prolongados de la historia contemporánea.

Cuba está sometida a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, lo que ha interrumpido todas las importaciones de crudo provenientes de Venezuela, hasta hace poco, el principal proveedor de La Habana.

Desde la operación militar de enero, en la que Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas especiales y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, la administración Trump ha asumido, de facto el control, incluido el sector petrolero venezolano.

Es cierto que el bloqueo al suministro de petróleo destinado a Cuba ha paralizado la economía y provocando cortes de energía generalizados y constantes.

Pero, a pesar de las sanciones, el régimen cubano ha logrado sobrevivir por eso tal vez se considera forzar el colapso del régimen mediante una acción militar.

En Washington, muchos se muestran escépticos ante las posibilidades de triunfo de una intervención armada y advierten que una ocupación sería demasiado costosa, larga y enfrentaría críticas entre muchos sectores.

Por otra parte, tampoco se puede ignorar que, si bien Cuba depende en gran medida de la importación de combustible para satisfacer sus necesidades diarias, su sector energético y sus reservas sin explotar representan un atractivo difícil de ignorar.

Según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México contiene miles de millones de barriles de petróleo aún sin descubrir (entre 4600 y 5000 millones de barriles) y de gas natural; además, posee algunas de las mayores reservas mundiales de níquel y cobalto, componentes esenciales para las baterías de vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía renovable, las aleaciones aeroespaciales y la electrónica avanzada.

Estados Unidos ya intentó derrocar a los comunistas en Cuba, pero la operación resultó en fracaso. La invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, durante la presidencia de John F. Kennedy, para derrocar a Fidel Castro, no logró el objetivo.

La ofensiva no fue llevada a cabo por tropas estadounidenses sino por fuerzas paramilitares compuestas por unos 1400 exiliados cubanos, entrenados por Estados Unidos y respaldados por la CIA.

En esta ocasión, Trump podría contemplar el despliegue de fuerzas especiales y otras unidades militares para llevar a cabo una intervención similar a la de Venezuela, pero a una escala mucho mayor.

“Me encantaría poder hacerlo por la gente, por los cubanos que fueron tratados muy mal y que vinieron a Estados Unidos”, dijo Trump en la entrevista.

El tema es, si una operación de este tipo podría ser tan limpia y organizada como la de Caracas, el pasado mes de enero.

En la ‘Operación Resolución Absoluta”, tropas de operaciones especiales irrumpieron en la capital a bordo de helicópteros y capturaron a Maduro y a su esposa en su escondite en la base militar de Fuerte Tiuna y todo terminó en cuestión de pocas horas.

Ahora bien, hacerse con el control de Cuba y derrocar al gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel resultaría mucho más complejo y considerablemente más arriesgado.

Tomando en cuenta lo impopular que resultaría otra acción militar y dado el fracaso, hasta la fecha, para derrocar al régimen de Teherán mediante acciones militares y económicas, cabe entonces preguntarse si una operación contra Cuba le brindará a Trump esa victoria fácil que busca como parte de su legado presidencial.