martes 7  de  julio 2026
CRIMEN

Confirman procesamiento de la fiscal que investigó en Argentina muerte de Alberto Nisman

Por su actuación en la escena de la muerte de Nisman, la fiscal Fein había sido procesada en mayo de este año bajo la carátula de "encubrimiento agravado"

El fiscal público de Argentina, Alberto Nisman, da una conferencia de prensa en Buenos Aires el 20 de mayo de 2009.

El fiscal público de Argentina, Alberto Nisman, da una conferencia de prensa en Buenos Aires el 20 de mayo de 2009.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — Un tribunal de alzada de Argentina confirmó este martes el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en 2015 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas mientras investigaba el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Por su actuación en la escena de la muerte de Nisman, la fiscal Fein había sido procesada en mayo de este año bajo la carátula de "encubrimiento agravado".

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La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que ratificó este martes el procesamiento, consideró que no había elementos suficientes para acusarla de "encubrimiento agravado", pero confirmó que existieron incumplimientos en la preservación de la escena, encuadrados en el delito de "omisión de resguardo de pruebas".

En un fallo, los jueces señalaron “la innegable alteración de la escena” a partir del ingreso de múltiples personas sin protección, la deficiente conservación de las pruebas y la falta de recolección de evidencias en tiempo oportuno.

Juicio oral

Con esta decisión judicial, la causa avanza ahora hacia un juicio oral.

El fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA, el más grave en la historia del país y que dejó 85 muertos, fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su casa de Buenos Aires el 18 de enero de 2015, un día antes de comparecer en el Congreso para presentar pruebas de encubrimiento de los sospechosos contra la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015).

La denuncia de Nisman contra Fernández se basó en la firma en 2013 de un acuerdo con Irán —que nunca entró en vigor y que, según el fiscal, buscaba beneficios comerciales a cambio de encubrir a iraníes sospechosos del atentado— y fue desestimada un mes después de su muerte por la Justicia argentina, pero luego reabierta durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y aún continúa su curso.

La muerte de Nisman es investigada como un homicidio por la Justicia federal, que analiza en paralelo una serie de irregularidades en la escena tras el hallazgo del cuerpo y que ha procesado a otras cinco personas: sus cuatro custodios, por incumplimiento de sus funciones, y un allegado del fiscal como partícipe necesario, por haberle entregado el arma que provocó su muerte.

FUENTE: Con información de EFE

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