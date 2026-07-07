martes 7  de  julio 2026
Fútbol

Argentina firma una remontada épica ante Egipto y sigue viva en el Mundial 2026

Con una reacción memorable en el tramo final, Argentina derrotó 3-2 a Egipto, clasificó a cuartos del Mundial 2026 y mantiene vivo el sueño de Lionel Messi.

Lionel Messi es alzado por sus compañeros mientras celebran la victoria en el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto

Lionel Messi es alzado por sus compañeros mientras celebran la victoria en el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto

Por Pedro Felipe Hernández

Argentina volvió a demostrar por qué defiende el título de campeona del Mundo. Cuando parecía al borde de la eliminación frente a una Egipto que la había neutralizado con efectivos contragolpes, la Albiceleste reaccionó en el momento justo para firmar una remontada memorable.

Con el marcador 0-2 y poco más de 20 minutos por disputarse, apareció el liderazgo de Lionel Messi. El capitán argentino, que anteriormente había fallado un penalti y estrellado un tiro libre cuando el encuentro iba 0-1, inició la reacción con una asistencia para que Cristian "Cuti" Romero descontara.

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Minutos después, el propio Messi marcó el tanto del empate para devolverle la esperanza a su selección. Ya en el tiempo añadido, una veloz contra liderada por Lautaro Martínez terminó con una definición de Enzo Fernández, quien selló el 3-2 definitivo y clasificó a Argentina a los cuartos de final del Mundial.

Messi pasó de la frustración a convertirse nuevamente en protagonista al marcar el gol del empate, el octavo que consigue en este Mundial 2026, con el que recuperó el liderato en la lucha por la Bota de Oro. Además, amplió a nueve su racha de partidos consecutivos anotando en Copas del Mundo. Al finalizar el encuentro, el capitán argentino rompió en llanto, consciente de haber superado uno de los momentos más difíciles del torneo y de mantener vivo el sueño de conquistar otro título mundial.

Con este sufrido triunfo, Argentina avanza a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Colombia y Suiza, luego de superar su segunda eliminatoria consecutiva al límite tras la agónica victoria lograda previamente frente a Cabo Verde.

FUENTE: AFP

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