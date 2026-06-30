martes 30  de  junio 2026
ESCENA

Javier Bardem debuta en el teatro con montaje del argentino Corazza

El espectáculo, Chéjov, Chéjov, se representará hasta el 31 de enero de 2027 en Madrid, en el escenario Espacio Zafra Teatro

El actor español Javier Bardem posa en la alfombra roja de los Óscar 2026.&nbsp;

El actor español Javier Bardem posa en la alfombra roja de los Óscar 2026. 

AFP

MADRID.- El actor español Javier Bardem debutará en el teatro el 5 de noviembre próximo con un montaje de su maestro de interpretación, el argentino Juan Carlos Corazza, a partir de obras breves, cuentos y escritos del ruso Anton Chéjov.

El espectáculo, Chéjov, Chéjov, se representará hasta el 31 de enero de 2027 en Madrid, en el escenario Espacio Zafra Teatro, un espacio artístico dirigido por Corazza y que cuenta con Bardem entre los socios.

Lee además
Logo de la plataforma de streaming Netflix.
JUSTICIA

Condenan a 30 años de prisión a director que estafó a Netflix
La artista sostuvo que la etapa electoral quedó atrás y que el verdadero desafío comienza ahora con el ejercicio del poder.
COLOMBIA

Karol G rompe el silencio tras la victoria de Abelardo de la Espriella y le pide gobernar para todos

Obra

Completarán el reparto Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, anunció el teatro este martes en un comunicado. Es una producción de Pingüin Films y Zafra Teatro, con producción ejecutiva de Producciones Teatrales Contemporáneas.

"Con sencillez, humor y brevedad, Chéjov mira lo humano sin juicios, con ternura, profundidad y compasión", señala en la nota Corazza, que ha dedicado gran parte de su trayectoria a la formación de intérpretes, y que firma tanto la dirección como la adaptación de esta obra.

Bardem es el actor español más internacional del momento. Su carrera incluye títulos como Before Night Falls, Biutiful y No Country for Old Men, con la que ganó el Oscar de actor de reparto (2008).

Ganador de seis premios Goya del cine español, también ha participado en las películas Mar adentro, Los lunes al sol, El buen patrón y El ser querido, entre muchas otras.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Película sobre Michael Jackson es la biografía más taquillera de la historia

Nepal, un viaje por la puerta de entrada la puerta de entrada a los Himalayas

Príncipe Harry reconsideran llevar a Meghan Markle y sus hijos a Londres

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.
DESDE FLORIDA

Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto

Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium, el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida. 
TENIS

Sinner sufre para avanzar a la segunda ronda en Wimbledon

41 expertos voluntarios provenientes de Alemania y Austria no pudieron viajar a Venezuela (AFP)
DOBLETE SÍSMICO

Niegan entrada a Venezuela a equipos de rescate de Alemania y Austria

En Venezuela, personas en Valencia y otras ciudades oran ante el miedo a los sismos. 
TRAGEDIA

Miedo e incertidumbre se acrecientan en Venezuela por fuerte réplica en plena emergencia nacional

Una empleada del correo cuenta boletas electorales.
EEUU

Corte Suprema impone límite de tiempo para el conteo de votos por correo

Te puede interesar

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
PLAN DE GASTOS

DeSantis firma su último presupuesto de Florida tras vetar 810 millones de dólares en partidas

Por Daniel Castropé
Imagen referencial.
EFEMÉRIDE

Miami-Dade celebra el 4 de Julio con decenas de eventos públicos y un llamado a la prudencia

El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales. Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado. 
Primera evaluación

Unos 59.000 edificios recibieron impacto de terremotos en Venezuela, asegura NASA

El hallazgo renovó la esperanza de familiares y de los equipos de emergencia, que continúan recorriendo las zonas devastadas.
SOBREVIVIENTE

Mujer de 60 años sobrevive 86 horas bajo los escombros y es rescatada con vida en Venezuela

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.
DESDE FLORIDA

Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto