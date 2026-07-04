sábado 4  de  julio 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Fiscal chileno afirma que es necesario desarticular la estructura financiera del Tren de Aragua

La falta de colaboración de Venezuela sigue siendo uno de los obstáculos para derrotar a esta red criminal

Héctor Barros, fiscal de Chile, clama por mayor colaboración de Venezuela u otros países para ponerle fin a esta red criminal (EFE)

Héctor Barros, fiscal de Chile, clama por mayor colaboración de Venezuela u otros países para ponerle fin a esta red criminal (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE. Desarticular la estructura financiera del Tren de Aragua debe ser una prioridad para combatirlo, afirmó el fiscal chileno Héctor Barros, quien tras lograr la extradición desde Colombia de dos de sus miembros advierte que la falta de cooperación efectiva de Venezuela sigue siendo uno de los principales obstáculos para derrotar a esta red criminal en la región.

“Es mucho más que un grupo de gente violenta que mata, secuestra y extorsiona”, apuntó Barros, una de las personas que mejor conocen los entresijos de esta banda nacida en la cárcel venezolana de Tocorón y con tentáculos en toda Latinoamérica.

Lee además
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C. El Departamento de Justicia celebró la conferencia de prensa para discutir los recientes avances en la investigación del departamento sobre la banda Tren de Aragua
SEGURIDAD

Fiscal general afirma que EEUU ha arrestado a unas 350 personas vinculadas con el Tren de Aragua
Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, uno de los líderes del Tren de Aragua, fue extraditado por Colombia a Chile.
Crimen organizado

Colombia extradita a Chile al 'Botija', uno de los jefes del Tren de Aragua acusado de asesinato

“Es una empresa criminal que busca el lucro y, mientras no seamos capaces de atacar su columna vertebral, que es su patrimonio y el dinero que fluye hacia sus líderes, no los vamos a destruir”, añadió. “Es una empresa criminal que busca el lucro y, mientras no seamos capaces de atacar su columna vertebral, que es su patrimonio y el dinero que fluye hacia sus líderes, no los vamos a destruir”, añadió.

Coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Región Metropolitana, Barros lidera investigaciones como la del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, un crimen que se sospecha que fue político y estuvo ordenado por las altas esferas del chavismo.

En la investigación de este crimen, se ha logrado esta semana un importante hito: Colombia ha autorizado extraditar para ser juzgados en Chile a Dayonis Orozco Castillo, que llegó el viernes, y Larry Álvarez Núñez, que llegará en las próximas semanas y está considerado uno de los fundadores de la banda.

Sin embargo, “la ausencia de un interlocutor válido” en Venezuela hace “muy difícil” erradicar por completo a esta organización, apuntó Barros, quien explicó que al menos seis personas con órdenes de detención por el crimen de Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, permanecen en territorio venezolano sin haber sido siquiera investigadas.

“Pese a los cambios internos que hemos hecho en Chile, este problema viene desde fuera y es cada vez más complejo. Debe enfrentarse a nivel internacional, con cooperación de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y, por cierto, Venezuela”, subrayó.

Explotación sexual, drogas y extorsión

El último gran golpe del Ministerio Público contra la organización fue la llamada “Operación Tokio”, que desarticuló una red de lavado de activos que entre 2022 y 2025 sacó de Chile cerca de 80 millones de dólares mediante empresas de criptomonedas hacia otros países.

La magnitud del patrimonio detectado, apuntó Barros, demuestra el éxito del Tren de Aragua y sus franquicias, “un lucrativo modelo de expansión basado en la explotación y depredación de mercados ilegales”.

“El Tren llega a Chile y encuentra una serie de mercados ilegales disponibles porque la delincuencia nacional no los estaba explotando o eran desarrollados de manera rudimentaria. En el caso de la explotación sexual aseguró el control y obtiene según sabemos cerca de 45 % de los ingresos generados por las mujeres que trabajan bajo su estructura”, detalló el fiscal.

Asimismo, afirmó que el Tren de Aragua se volcó con fuerza al tráfico de drogas sintéticas como el tusi y la ketamina, mientras que en la extorsión instaló prácticas poco habituales en Chile, obligando a comerciantes y organizadores de eventos a pagar para operar sin sufrir represalias.

“La reacción del sistema es lenta”. Uno, de los “dolores” que dejó la “Operación Tokio”, comentó Barros, fue que “no se pudo detectar en tiempo real” el movimiento de millones de dólares fuera del país.

“La reacción del sistema en materia de persecución y prevención de lavado de activos es muy lenta”, lamentó.

Según el fiscal, “el Tren ya le tomó el ritmo al Estado, saben que tienen un año y medio o dos de ventaja antes de ser detectados por las instituciones”.

En ese periodo, agregó, “crean empresas de papel, transfieren recursos, utilizan plataformas de remesas y criptomonedas y, cuando se identifica la estructura, la reemplazan para continuar moviendo el dinero”.

Esta capacidad de aprendizaje delictivo también se expresa en su comportamiento más brutal para reducir la presión policial: “Están empezando a enterrar los cuerpos en lugares en que no los podamos detectar, la organización se dio cuenta que, si ellos brillan mucho comunicacionalmente, nosotros les vamos a poner el foco".

Durante los últimos dos años, Chile ha logrado desmantelar diversas estructuras operativas del Tren de Aragua, entre ellas “Los Piratas”, ligada al crimen de Ojeda e integrada por el recién extraditado Orozco Castillo; y “Los Gallegos”, involucrada en diversos homicidios, tráfico de personas y el intento de un atentado contra la Fiscalía de Arica (norte).

“Chile está viviendo una transformación muy radical en la delincuencia. Vienen desafíos muy diferentes. Ya no podemos pensar en el fiscal de escritorio que solo ve flagrancia, aquí lo que tenemos que empezar a ver son fenómenos criminales”, concluyó. “Chile está viviendo una transformación muy radical en la delincuencia. Vienen desafíos muy diferentes. Ya no podemos pensar en el fiscal de escritorio que solo ve flagrancia, aquí lo que tenemos que empezar a ver son fenómenos criminales”, concluyó.

Las declaraciones del fiscal Barros demuestran que el legado del mal del Tren de Aragua no murió con el fallecimiento de su líder venezolano, Héctor Guerrero alias “El Niño Guerrero” que fue abatido por fuerzas élites de Venezuela y con colaboración tecnológica de EEUU, el 12 de junio en el sector Las Claritas. Una zona minera al sur de Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU presenta cargos contra ocho migrantes irregulares y los vincula con el Tren de Aragua

Operación militar de EEUU en arco minero venezolano asesta golpe mortal al Tren de Aragua

Colapso sanitario amenaza Venezuela entre la desesperación, protestas y caos en morgues

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miami, Florida,  despliega lluvia de fuegos artificiales cada año.
EVENTOS

10 lugares imprescindibles para ver los fuegos artificiales el 4 de julio en el sur de Florida

El portero de Cabo Verde, Vozinha (número 1), saluda a los aficionados tras la derrota en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens el 3 de julio de 2026. 
Fútbol

Vozinha, el héroe de Cabo Verde que conquistó el Mundial y ahora sueña con un gran contrato

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
EEUU-CUBA

Frank Rodríguez: "La referencia de Trump a Cuba responde a una visión histórica y geopolítica"

Los daños en infraestructura representan $24 mil millones por sismos del 24 de junio (EFE)
VENEZUELA

La ONU calcula en $37 mil millones los daños en infraestructura y servicios causados por los terremotos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump antes de entrar en el Air Force One. 
ANIVERSARIO

Comunismo con disfraz demócrata, el mayor peligro para EEUU

Te puede interesar

Los marines de EEUU, con la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros de EEUU, del USS Fort Lauderdale (LPD 28) entregaron suministros críticos de asistencia en desastres 
Terremotos

EEUU presta asistencia y mantiene plan sobre Venezuela: emergencia podría dilatar transición

Por Sofía Nederr
Las labores de búsqueda continuaban el jueves en el área afectada por los terremotos en Venezuela.
TRAGEDIA

Claman por búsqueda de cubanos desaparecidos tras terremoto en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump antes de entrar en el Air Force One. 
ANIVERSARIO

Comunismo con disfraz demócrata, el mayor peligro para EEUU

El buque escuela de la marina mercante polaca Dar Modziey navega por el puerto de Nueva York durante el Desfile de Barcos Sail 4th 250 en Nueva York, el 4 de julio de 2026.
Clima

Calor extremo y riesgo de tormentas en parte de EEUU marcan los festejos del 4 de julio

Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas. 
Aniversario

Diario Las Américas: 73 años de evolución, exilio hispano y periodismo con la verdad