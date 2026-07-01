EEUU refuerza alertas por estafas vinculadas con las donaciones para Venezuela

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

LOS ÁNGELES.- Autoridades federales y estatales de EEUU advirtieron este martes a los estadounidenses, que se movilizaron para enviar donaciones para las víctimas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela , que eviten estafas y fraudes.

El fiscal general de California, Rob Bonta, alertó a los benefactores interesados en apoyar a los venezolanos a estar atentos a las señales comunes de fraude e investigar para asegurarse de que están donando a organizaciones legítimas.

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“Lamentablemente, a medida que el fraude benéfico se vuelve más común en todo el país, es crucial que los californianos investiguen antes de donar”, dijo Bonta en un comunicado en el que compartió una serie de consejos para evitar caer en fraude.

Asimismo, el fiscal demócrata se comprometió a garantizar que las donaciones enviadas por los californianos “no se desvíen ni se malgasten”.

El llamado siguió al hecho por la Comisión Federal de Comercio (FTC), la agencia estadounidense encargada de proteger a los consumidores contra prácticas fraudulentas, engañosas o injustas, para investigar a las organizaciones benéficas antes de realizar una donación.

"Dedicar unos minutos a investigar puede ser de gran ayuda para asegurarse de que su dinero llegue a donde usted quería", dijo en un comunicado Gema de las Heras, vocera de FTC.

La FTC, además, instó a las personas a tener precaución al donar a través de campañas de financiación colectiva, conocido en inglés como "crowdfunding".

Estafas benéficas

Las estafas benéficas cuestan a los estadounidenses aproximadamente 200 millones de dólares al año, con pérdidas individuales cuya mediana alcanza los 500 dólares por víctima, según datos de la FTC.

Organizaciones comunitarias y venezolanos residentes en Estados Unidos han comenzado a recibir donaciones en diferentes ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que ha destinado 300 millones de dólares a apoyar a las diversas organizaciones dedicadas a llevar suministros esenciales a la primera línea.

Los sismos ocurridos en Venezuela, el 24 de junio, causaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, según cifras oficiales informadas el martes.

FUENTE: Con información de EFE