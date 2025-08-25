lunes 25  de  agosto 2025
CONFLICTO

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EEUU contra el régimen de Maduro

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar se mostró abierta a permitir una operación de las fuerzas estadounidenses en ese territorio si lo solicitan, o si el régimen de Maduro llegara a atacar o invadir territorio guyanés

El gobierno de Trinidad y Tobago emitió un mensaje de respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

Whatiflg from Pixabay

El espaldarazo de la isla se da en medio de un aumento de violencia por la denunciada presencia de grupos narcoterroristas.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar se mostró abierta a permitir una operación de las fuerzas estadounidenses en ese territorio si lo solicitan, o si el régimen de Maduro llegara a atacar o invadir territorio guyanés.

“Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso a territorio trinitario para defender al pueblo guyanés, mi gobierno se lo facilitará sin reservas”, señaló la premier.

La región del esequibo es un territorio en disputa, administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela que ha intensificado las agresiones para apropiarse del territorio, reporta el portal NTN24.

Esta declaración se da, a su vez, cuando medios estadounidenses reportan que algunos de los buques enviados por Estados Unidos al sur del Caribe ya zarparon hacia los límites del mar venezolano, tal y como lo ordenó la Administración Trump.

Asimismo, el pasado 22 de agosto el Gobierno de Guyana se pronunció sobre la tensión entre Venezuela y Estados Unidos y expresó su apoyo hacia las medidas del Gobierno de la unión americana.

“El Gobierno de la República Cooperativa de Guyana observa con grave preocupación la amenaza a la paz y la seguridad en la región que representa el crimen organizado transnacional y el narco-terrorismo”, se lee en el comunicado.

En el texto manifiestan la su preocupación por el accionar de grupos como el “Cartel de los Soles de Venezuela”, el cual ha sido catalogado por parte de varios gobiernos del continente como una organización terrorista, la cual señala que tiene “la capacidad de sobrepasar a las instituciones estatales, socavar la democracia, corromper el Estado de derecho y amenazar la dignidad humana y el desarrollo”.

FUENTE: Con información de Europa Press/ Medios digitales

