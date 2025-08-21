jueves 21  de  agosto 2025
EEUU

Congresista pide a la administración Trump investigar las agencias de envíos a Cuba que buscan evadir sanciones

La representante María Elvira Salazar dijo que no puede permitirse que “posibles cómplices de la tiranía se enriquezcan a costa de la lucha del pueblo cubano"

&nbsp;María Elvira Salazar (R) de Florida, y Verónica Escobar (D) de Texas impulsan el proyecto

 María Elvira Salazar (R) de Florida, y Verónica Escobar (D) de Texas impulsan el proyecto

Leigh Vogel / Getty Images / AFP
Un pasajero antes de despachar su equipaje con destino a Cuba en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de la Florida.

Un pasajero antes de despachar su equipaje con destino a Cuba en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de la Florida.

AP/Brynn Anderson/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - La congresista republicana María Elvira Salazar exigió al gobierno de Estados Unidos investigar a las agencias de viajes y envíos en el sur de la Florida que podrían estar intentando evadir las sanciones contra el régimen comunista cubano. La petición fue hecha mediante el envío de una carta al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Salazar afirmó: “Mis constituyentes quieren que su gobierno investigue esta burla a la ley".

Asimismo, la representante por Florida sostuvo que no se puede permitir que “posibles cómplices de la tiranía se enriquezcan a costa de la lucha del pueblo cubano por su libertad. Cada dólar que se cuela y esquiva las sanciones debilita la política de Estados Unidos y fortalece la mano de los opresores en La Habana".

La oficina de la congresista María Elvira Salazar recibió quejas, según las cuales algunas agencias en el sur de la Florida podrían estar ofreciendo servicios como “paquetes turísticos, logística, envíos puerta a puerta y venta de autos” como posibles mecanismos para evadir las sanciones.

"De confirmarse, estas actividades socavarían directamente la política de Estados Unidos, diseñada para cortar los recursos que sostienen al régimen", sostiene el despacho de Salazar.

La congresista insistió en que estas agencias deben ser examinadas a fondo para que la administración de Donald Trump tome "medidas firmes si se confirman violaciones a la ley".

Vínculos con el régimen

En la denuncia de María Elvira Salazar se señaló, además, que informes sugieren que algunos de los fundadores de las agencias que hacen envíos "podrían estar vinculados al régimen cubano o a personas cercanas a él.".

"Por ejemplo, Jorge Javier Rodríguez Cabrera, recientemente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fue identificado como un allegado cercano a uno de los nietos de Raúl Castro. Estos hechos generan serias preocupaciones sobre si dichas agencias están siendo utilizadas para brindar a la dictadura un salvavidas financiero que no merece", puntualizó la congresista.

FUENTE: Con información de oficina de prensa de la congresista María Elvira Salazar

