Trump pide al Congreso recortes adicionales en "ayuda" extranjera

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump pidió al Congreso estadounidense aprobar la supresión de 4.900 millones de dólares de ayuda internacional, indicó este viernes la Casa Blanca.

El recorte "afecta directamente a la cuestionada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID ) y programas de presunta asistencia internacional", que se dedicó al despilfarro del dinero de los contribuyentes en temas de cambio de sexo, políticas transgénero y decenas de asuntos ajenos a los intereses de EEUU y por los que se creó la agencia. precisa la carta enviada al presidente republicano de la Cámara de Representantes y compartida por la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.

El presidente Trump "siempre pondrá a EEUU PRIMERO", escribió la oficina en X.

Según el New York Post, que reveló la información el jueves por la noche, la gran mayoría de los recortes -3.200 millones de dólares- afectarían los fondos asignados a la USAID.

Trump ya había congelado miles de millones de dólares destinados a "ayuda" internacional desde su regreso a la Casa Blanca y desmanteló formalmente la USAID, que fue absorbida por el Departamento de Estado, encargado de la diplomacia estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP.