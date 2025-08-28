jueves 28  de  agosto 2025
Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

El dictador afirma que la Fuerza Armada de Venezuela cuenta con 4,5 millones de milicianos, pero expertos ponen en duda esta cifra

Foto de ZURIMAR CAMPOS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El dictador Nicolás Maduro dijo el jueves que "no hay forma" de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
Maduro depositaría la operatividad de ferrominera venezolana en empresa india
se le complican los planes a maduro
Se le complican los planes a Maduro

La AFP divisó al destructor lanzamisiles USS Lake Erie en un puerto de entrada en el Pacífico al canal de Panamá.

Esta operación se enmarca en la reciente decisión de Washington de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y de declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista, en un esfuerzo por reforzar su ofensiva contra el narcotráfico vinculado al régimen venezolano.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial", dijo Maduro en un acto con militares.

"Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio", siguió. "No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela".

Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

El dictador dijo que la Fuerza Armada cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

Bautizada como bolivariana por Chávez, la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. "¡Chávez vive!" es hoy su saludo oficial.

"Dudar es traición", se leía en los escudos que portaban parte de los 1.000 efectivos que terminaron un curso de "operaciones especiales revolucionarias" y presentaron un simulacro ante Maduro.

El ejercicio se realizó en un terreno descampado, según imágenes de la televisión oficial.

Maduro celebró además la coordinación de seguridad con Colombia, luego que el presidente Gustavo Petro ordenó la militarización de la zona del Catatumbo (noreste) con 25.000 soldados.

"Nuestra tierra la vigilamos, la preservamos y la cuidamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía", expresó Maduro.

Su embajador en Naciones Unidas, Samuel Moncada, envió una carta al secretario general Antonio Guterres en la que le pidió apoyo para que exhorte al gobierno de Estados Unidos a "cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas, y respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela".

FUENTE: Con información de AFP

