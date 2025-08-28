EEUU advierte se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

WASHINGTON — La Casa Blanca advirtió que la Administración de Donald Trump "está preparada para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos" para contener el tráfico de drogas desde Venezuela y llevar a sus responsables ante la justicia, sin descartar por tanto la vía militar.

La portavoz de la Presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, evitó responder a una pregunta directa sobre un potencial ataque sobre objetivos en Venezuela: "No me adelantaré al presidente", afirmó, pero insistió en que Washington no se quedará de brazos cruzados frente al "régimen" de Nicolás Maduro.

"El régimen de Maduro no es legítimo", dijo Leavitt, al describir al régimen venezolano como "un cártel narcoterrorista". De hecho, las autoridades estadounidenses han identificado a Maduro como líder del denominado Cártel de los Soles y, por tanto, un "prófugo" con acusaciones pendientes por tráfico de drogas.

"Una de las principales responsabilidades del presidente y de esta Administración es impedir el flujo ilegal de drogas a nuestro país y proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales", añadió la portavoz durante una rueda de prensa.

El Pentágono publicó las imágenes de los destructores lanzamisiles estadounidenses que se acercan y se posicionarán frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales.

El emplazamiento de estas fuerzas navales de EEUU forma parte de un plan para combatir el narcotráfico en la región; Nicolás Maduro, sobre cuya cabeza pesa una recompensa de 50 millones de dólares y ha sido identificado como líder del Cártel de los Soles, lo ve como una "amenaza".

Las fotografías muestran los ejercicios del entrenamiento militar en alta mar, aéreo y de combate, del buque anfibio USS Iwo Jima (LHD-7). Las imágenes también revelan preparativos de carga de artillería, RAM y Sea Sparrow, esto mientras el USS Iwo Jima (LHD-7), calificado por el Pentágono como una fuerza letal capaz de responder a contingencias globales, se dirigía hacia Venezuela.

El buque de transporte anfibio clase San Antonio USS Fort Lauderdale (LPD-28) y USS San Antonio (LPD 17) son parte del despliegue que participa en la operación.

La administración Trump anunció el envío de otros dos buques de guerra: el crucero lanzamisiles USS Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región la próxima semana, según declaró una fuente cercana al asunto.

La movilización de los buques de guerra con más de 4,000 soldados tiene como fin patrullar frente a las costas de Venezuela y el Caribe para combatir el narcotráfico.

Leavitt aseguró que varios países de América Latina y el Caribe han "aplaudido" el despliegue de buques militares en la región, recibido en cambio con recelo desde Caracas y sus gobiernos aliados. El Gobierno chavista acusó esta semana a Estados Unidos de preparar el despliegue de un submarino nuclear.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press