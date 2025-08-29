Trump elimina protección federal a Kamala Harris que expiró en julio

El gobierno de Donald Trump retiró la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la ex vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris , informó un funcionario de la Casa Blanca el viernes.

La administración Trump revocó una extensión que había sido aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses, expiró el 21 de julio, de acuerdo con CNN.

Un asesor de Harris, según la AFP, dijo que ella estaba "agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad".

Con un perfil bajo y enterrada políticamente desde que perdió las elecciones, Harris tiene programada una gira en los próximos meses para promocionar un libro, titulado "107 días", sobre su breve y fallida campaña electoral.

El texto con los bastidores de la campaña, publicado por Simon & Schuster, será lanzado el 23 de septiembre en Estados Unidos.

Harris fue la primera mujer en llegar a la vicepresidencia del país. En 2024 asumió la candidatura demócrata, bajo muchos cuestionamientos, después de que Biden se retirara de la carrera en medio de preocupaciones por su salud.

En busca de recortes presupuestales del gobierno federal, Trump ha retirado autorizaciones de seguridad a funcionarios y exfuncionarios, puso en la mira a estudios jurídicos de la extrema izquierda y recortó fondos federales a universidades.

La semana pasada, agentes del FBI, como mismo hicieron con el entonces expresidente, allanaron la casa y la oficina de su exasesor de seguridad nacional John Bolton, un ferviente enemigo de Trump, por una investigación que involucra documentos clasificados.

FUENTE: Con información de AFP.