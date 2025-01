Corte Suprema niega permiso a Jair Bolsonaro para viajar a la investidura de Trump

La policía prohibió salir del país a Bolsonaro y retuvo su pasaporte en febrero pasado, en el marco de una investigación por supuestamente planear un golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023.

La Fiscalía debe decidir pronto si presenta cargos contra el expresidente.

Bolsonaro dice ser un "perseguido" y se declara inocente.

"Esa cuestión del pasaporte aún está en juego (...), según tengo entendido mis abogados van a apelar", declaró este jueves Bolsonaro al canal de YouTube de la revista Oeste, y consideró que aún "hay una esperanza muy pequeña" de obtener el permiso.

También adelantó que su esposa Michelle viajará de cualquier forma a la asunción en Estados Unidos.

"Creo que el presidente Trump no va a quedar satisfecho, incluso por los motivos del impedimento", agregó.

"Como un niño"

Los abogados del exmandatario habían pedido la devolución del pasaporte bajo el argumento de que Bolsonaro fue invitado a la ceremonia de investidura, el 20 de enero en Washington.

"Me siento como un niño con la invitación de Trump", dijo el expresidente en una entrevista publicada este jueves por The New York Times, antes de que se conociera la negativa judicial. "Estoy excitado. Ya ni siquiera estoy tomando Viagra", bromeó.

En su decisión, Moraes consideró que la defensa no presentó documentación probatoria suficiente sobre la invitación y argumentó, además, que Bolsonaro "viene defendiendo la fuga del país y asilo en el exterior" de los condenados por los eventos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de simpatizantes ingresaron violentamente a las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Moraes, a quien Bolsonaro considera un "dictador", también recordó que el exmandatario reconoció haber evaluado una solicitud de asilo político tras ser acusado por la policía.

Paralelismos con un "amigo"

Bolsonaro (2019-2022) ha comparado varias veces su biografía y trayectoria política con las de Trump.

En julio trazó paralelismos entre la puñalada que sufrió en 2018 durante un mitin y el intento de asesinato de Trump durante la campaña electoral de este año.

Al celebrar la victoria de su "amigo" Trump en noviembre, afirmó que el millonario estadounidense "se levantó nuevamente" luego de haber enfrentado "una injustificable persecución judicial".

En Brasil, Bolsonaro aspira presentarse a las elecciones de 2026, pese a estar inhabilitado políticamente tras una condena por haber presuntamente desacreditado el sistema de votación.

FUENTE: Con información de AFP