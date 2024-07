Críticas a Petro por llegar tarde a desfile militar en honor a Día de la Independencia

“Respete a los ciudadanos. Qué respete a los colombianos. Es irrespetuoso, es irrespetuoso con las Fuerzas Militares. No solo con nosotros”, dijo un asistente entrevistado por Semana.com.

"No le da pesar con esos soldados que los tienen ahí y él no quiere llegar. Al sol y al agua y él no llega, él nunca llega”, se quejó otra persona.

Los asistentes reclamaban que llegaron al lugar desde las 6:00 am y que el acto comenzó casi dos horas más tarde de lo que se había anunciado. El acto se realizó en la avenida Boyacá de Bogotá.

Según el programa oficial, el desfile debía iniciar a las 10:00 am, pero comenzó casi llegadas las 12:00 del mediodía y sin la presencia del mandatario. Es la primera vez en la historia del país sudamericano que los actos en conmemoración por el 20 de julio se inician sin la presencia del presidente de la República.

Cuando Petro finalmente llegó, se repitió el himno nacional. Apareció vestido de manera informal para un evento de gran envergadura y significado para los colombianos.

No es sorpresa para los colombianos que el presidente Petro llegue retrasado a los actos o no asista. Solo en su primer año de gobierno incumplió con 82 compromisos tanto en Colombia como en el exterior. Esta característica le ha generado fuertes críticas al considerarse que pone en duda la eficacia del gobierno.

Otra de las críticas de la población hacia el presidente Petro fue la manera cómo fue vestido al desfile. Petro apareció vestido con estilo informal, con un traje de guayabera blanca al estilo veraniego.

La prensa colombiana también destacó que el desfile de este año no tuvo la misma asistencia de personas que en años anteriores. En el desfile por el Día de la Independencia las fuerzas armadas y policiales del país muestran la capacidad y equipamiento con los que cuentan.

Embed El desfile del 20 de Julio nunca en la historia de Colombia había empezado sin el presidente de la República. El evento estaba programado para las 9 a.m. y arrancó a las 12 sin la llegada de Gustavo Petro, quien arribó cerca de 10 minutos después.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/bwTQBt95sz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 20, 2024

Embed El respeto por las fuerzas Militares



Iván Duque // Gustavo Petro pic.twitter.com/GqdQ6FlnKx — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® (@Rincon001A) July 20, 2024

FUENTE: Con información de Semana.com / NoticiasCaracol.com