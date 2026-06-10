EEUU ofrece dar "grandes noticias" sobre organizaciones "terroristas" en Venezuela

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth

MIAMI. - El secretario de Guerra de EEUU , Pete Hegseth, aseguró que la administración Trump anunciará “grandes noticias” acerca de Venezuela y de bandas criminales designadas como organizaciones terroristas por Washington.

“Ahora estamos trabajando con países en sus respectivos territorios para identificar dónde operan estos terroristas designados, dónde producen sus drogas”, dijo el jefe de defensa estadounidense en una breve alusión sobre Venezuela durante su visita a la base de Guantánamo en Cuba.

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Hegseth dio la información mientras en el sur de Venezuela se lleva a cabo un fuerte operativo de fuerzas militares de este país en el sector Las Claritas, enclave de extracción de oro que forma parte del Arco Minero, donde opera el grupo criminal el Tren de Aragua y otros locales.

Medios locales informaron que los militares con helicópteros artillados buscan a Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero” y a Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, fundadores de la organización del crimen trasnacional venezolana.

Estos tendrían asiento en la localidad minera en la que operan otras bandas criminales y militares tolerantes del régimen para proteger la minería ilegal y otras actividades ilícitas

Grupos terroristas en Venezuela

Según el secretario de Guerra, grupos terroristas designados "están tratando de encontrar nuevas rutas" para introducir drogas en EEUU.

"Por eso creamos la coalición de las Américas contra los cárteles. Ahora colaboramos con países aliados, operando dentro de sus propios territorios, para localizar dónde actúan estos terroristas designados y dónde fabrican sus drogas. A veces lo hacemos abiertamente, para que el mundo lo sepa, y otras discretamente", aseguró el jefe de defensa.

Tras subrayar la red de alianzas en Latinoamérica con gobiernos como Ecuador, Honduras o Paraguay, hizo referencia a Venezuela.

“Pronto saldrán grandes noticias de Venezuela sobre ese tema, porque ahora tenemos un socio allí en Venezuela dispuesto a trabajar con nosotros”, aunque no ofreció más detalles, según los reportes.

El trabajo, dijo, está orientado a identificar las bases criminales “donde los grupos terroristas designados producen sus drogas”.

“El Departamento de Guerra se estará preparado y posicionado para cualquier contingencia posible”, aseveró.

FUENTE: Con información de EFE