miércoles 10  de  junio 2026
TRAS LAS REJAS

Fiscalía arresta a 12 personas por intentar abusar de menores en Miami-Dade

El operativo es realizado por Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas en el marco una estrategia preventiva de cara Mundial FIFA 2026 las autoridades

Arrestados en Miami-Dade acusados de abuso de menores.&nbsp;

Arrestados en Miami-Dade acusados de abuso de menores. 

MDCR CORRECTIONS AND REHABILITATION
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La fiscalía Estatal de Miami-Dade informó el arresto de 12 personas acusadas de intentar participar en actos sexuales pagos con menores de edad, durante una operación encubierta realizada por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, en coordinación con agencias federales, estatales y locales, como parte de las medidas de seguridad desplegadas ante la Copa del Mundo FIFA 2026 en el sur de Florida.

La operación se llevó a cabo la noche del martes y tuvo como objetivo identificar y detener a individuos involucrados en la facilitación y solicitud o compra de servicios sexuales de menores de edad.

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Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de una estrategia preventiva para combatir la explotación sexual infantil durante eventos de gran afluencia de visitantes.

“Esta operación muestra la importancia del trabajo que hace mi equipo contra el tráfico humano junto con todas las agencias locales, estatales y federales, no solo para rescatar víctimas del tráfico humano, sino también para arrestar a quienes venden a nuestros jóvenes y a aquellos que intentan comprar y explotar sexualmente a nuestros jóvenes vulnerables”, indicó la fiscal Katherine Fernandez Rundle a través de un comunicado.

Policías encubiertos

Según las autoridades, agentes encubiertos utilizaron diversas técnicas investigativas para identificar a personas que deliberadamente intentaron concertar encuentros sexuales con quienes creían eran menores de edad a cambio de dinero.

La investigación reveló que los acusados conocían la supuesta edad de las víctimas y aun así acordaron pagar para mantener relaciones sexuales con ellas. Uno de los sospechosos presuntamente aceptó pagar 150 dólares por media hora de relaciones y sexo oral con una supuesta adolescente de entre 13 y 15 años. Otro había acordado pagar 80 dólares para realiza actos sexuales con un menor, mientras que un tercero ofreció 300 dólares por media hora de relaciones con niños menores de edad.

Los sospechosos son:

  • Tomás Julio Matom Gallego
  • Mohamed Kassim Latiff
  • Pantaleón Méndez Ortega
  • César Alonxo Jordán
  • Melvin Eusevia Ruiz
  • Zachary James Martell
  • Mariolensky Mauberkla Solon
  • Cristóbal López Lorenzo
  • Daniel Rubio Pelcaster
  • Nicolás Diego Roselin
  • Alex Alberto Pastor Pérez
  • Armando Martínez

La fiscalía presentó los siguientes cargos contra los sospechosos: tráfico humano de un menor para explotación sexual comercial, viajar o reunirse con un menor para cometer un delito sexual y uso ilegal de computadora o servicios electrónicos contra un menor.

El operativo contó con la participación de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y varias agencia policiales locales.

“Queremos que quede bien claro que nuestros niños no están en venta y no vamos a tolerar la explotación sexual de nadie, especialmente de nuestro hijos. Lo que estamos haciendo es evitar que estas personas lleguen a las calles para victimizar a nuestra juventud”, afirmó la fiscalía.

La investigación continúa activa y las autoridades indicaron que se mantendrán este tipo de actuaciones durante la celebración del mundial. Asimismo, exhortaron a cualquier persona que conozca o sospeche de casos de tráfico humano o explotación sexual a comunicarse con la linea directa de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade al teléfono 305-349-7867.

Los sospechosos, que pueden enfrentar largas condenas de cárcel, se encuentran a la espera de juicio.

[email protected]

FUENTE: FISCALIA

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