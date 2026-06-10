miércoles 10  de  junio 2026
DESMENTIDO

EEUU niega que empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

Un vocero del Departamento de Estado respondió por email que "Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EEUU para esta transacción"

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Estado de Estados Unidos negó este miércoles que la empresa Vanguard Energy, basada en Florida, tenga una licencia para exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible, que sería la mayor cantidad enviada desde que existe el embargo.

Un vocero del Departamento de Estado respondió por email que "Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EEUU para esta transacción" ante una consulta por reportes de Bloomberg que informaron de negociaciones de la compañía para realizar la exportación.

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El portavoz indicó que "las sanciones de la Administración Trump permanecen en efecto a falta de una guía o licencia específica que indique lo contrario", en referencia al bloqueo que impuso el mandatario desde enero para evitar que petróleo extranjero llegue a la isla.

Supuestas negociaciones

El medio nacional estadounidense reportó que Vanguard Energy, basada en Coral Gables, zona metropolitana de Miami, está en negociaciones "avanzadas" para enviar 100.000 barriles de gasolina y 150.000 de diésel a Cuba "cada mes o 40 días", lo que permitiría cubrir un estimado de 11 días de demanda.

La compañía, que hasta ahora no ha respondido a consultas de la prensa, expuso a Bloomberg que firmó un contrato con una agencia importadora de Cuba el mes pasado para alquilar propiedades que son de la compañía gubernamental CUPET para almacenar combustible.

La empresa asegura que cumple con las directrices del mandatario Donald Trump, quien en febrero autorizó exportaciones de petróleo a Cuba "para actividades económicas del sector privado y aquellas vendidas directamente a individuos para uso personal y familiar".

Según dijo Vanguard Energy al diario especializado en economía, ha habido negociaciones por meses con autoridades cubanas y estadounidenses, además de asegurar que el combustible irá al sector privado.

El bloque del régimen castrista durante 67 años

El hecho trasciende en medio de la creciente tensión por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba, cuyo régimen en busca de pretextos dijo Naciones Unidas no puede repartir 170 contenedores de ayuda humanitaria por la falta de combustible. Otro invento de la dictadura cubana para justificar el fracaso total de un sistema socialista-castrista en la isla durante 67 años que ha destruido la economía, la sociedad y el presente y futuro de millones de cubanos.

El verdadero bloqueo de Cuba lo ha implantado el régimen castrista en casi siete décadas de deterioro general y crisis sucesivas por un sistema político y socioeconómico que no ha funcionado nunca.

Durante casi 40 años, el modelo cubano implementado por el dictador Fidel Castro dependió del subsidio e intercambio comercial con los países socialistas de Europa del Este y en especial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Cuba sufre, como es costumbre desde hace décadas, una grave crisis energética, agudizada desde mediados de 2024 y desde enero por el asedio petrolero de EEUU. La isla requiere unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

FUENTE: Con información de AFP.

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