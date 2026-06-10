miércoles 10  de  junio 2026
CAMBIO DE TONO

Trump anuncia que EEUU "va a atacar muy duro" a Irán

Las declaraciones del presidente Donald J. Trump ocurren después de que que EEUU respondiera con potentes ataques tras el derribo de un helicóptero estadounidense

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán.&nbsp;

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 

EAMAN DANIEL KIMMELMAN US NAVY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió este miércoles que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles".

Las declaraciones del presidente Trump ocurren después de que que EEUU respondiera con potentes ataques tras el derribo de un helicóptero estadounidense, lo que tensionó aún más la tregua que entró en vigor en abril.

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"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero nos siguen dando de largo y tomándonos por imbéciles".

Trump anuncia ataques más fuertes contra el régimen

Estados Unidos indicó el martes que había atacado a Irán en represalia por el derribo por parte de Irán el lunes del helicóptero Apache, cuyos dos tripulantes fueron rescatados.

Trump dijo que podría ordenar que se atacaran puentes y plantas eléctricas iraníes, algo con lo que había amenazado originalmente justo antes del alto el fuego, pero que detuvo en busca de un acuerdo.

"No voy a decírtelo. Pero puedo hacerlo", dijo Trump cuando un periodista de la AFP le preguntó sobre un informe de Fox News según el cual estaba evaluando esos planes.

Estados Unidos informó este miércoles que disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio en el Golfo de Omán cuando intentaba transportar petróleo desde Irán en violación del bloqueo de Washington a puertos iraníes.

FUENTE: Con información de AFP.

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