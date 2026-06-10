Trump firma ley de presupuesto para ICE y otras agencias de Inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias, poniendo fin a cuatro meses de bloqueo de los demócratas sobre los recursos destinados al control migratorio y la seguridad nacional.

"Me complace enormemente firmar la Ley para una América Segura ("Secure America Act") a fin de financiar inmediata y totalmente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato, para que ya no tengamos que hablar más de este asunto", aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval.

EEUU Secretario de Guerra de EEUU en Guantánamo: El futuro de Cuba está en manos del Presidente Trump, estamos preparados para cualquier contingencia

Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por "los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza —porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo— el apoyo y los recursos necesarios para defender nuestras fronteras, proteger nuestra patria y mantener seguro a Estados Unidos".

La ley fue aprobada este martes en el Congreso por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, tras haber sido previamente aprobada por el Senado la semana pasada.

Con la aprobación de esta norma, se rompe un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los limites de estas agencias, una campaña fallida de los demócratas que pretendía reformar el trabajo y las funciones de los agentes de Inmigración.

Los demócratas en el Congreso se habían negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta que los republicanas aceptaran una serie de medidas absurdas en su agenda progresista.