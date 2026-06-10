miércoles 10  de  junio 2026
Escalada del conflicto

Trump afirma que Irán le pidió detener los bombardeos en el segundo día de ataques defensivos

Es el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.&nbsp;

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 

AFP
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación.&nbsp;

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 

AFP
Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

@CENTCOM
El presidente de EEUU, Donald Trump.&nbsp;

El presidente de EEUU, Donald Trump. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán el miércoles por la noche, informó el ejército.

Es el segundo día consecutivo de ataques contra la República Islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles con un grupo de oficiales iraníes desde la sala de crisis de la Casa Blanca, para exigirles que acepten sus negociaciones mientras el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizaba bombardeos en la República Islámica de acuerdo con el medio Fox News.

Trump dijo a la cadena Fox News que líderes de Irán le habían telefoneado para pedirle que detuviera los bombardeos contra su territorio.

El mandatario estadounidense afirmó también que las fuerzas estadounidenses lanzaron 49 misiles Tomahawk durante la nueva incursión aérea llevada a cabo en Irán.

Si Teherán no acepta las condiciones de Washington para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero, "el presidente Trump dijo, y cito textualmente: 'Mañana por la noche los bombardearemos hasta dejarlos hechos polvo'", afirmó el periodista Trey Yingst, quien habló con el presidente.

El mandatario detalló que durante los operativos ejecutados esta noche no hubo colaboración de las fuerzas armadas de Israel, como en otras ocasiones.

Escalada del conflicto

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles nuevos ataques "en legítima defensa" contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los "bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán."

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar hoy, a las 17:15 horas (las 23:00 hora peninsular española), nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe (Donald Trump)", informó en sus redes sociales el órgano castrense.

El CENTCOM señaló en el mismo mensaje que "estos ataques son una respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán", horas después de que el inquilino de la Casa Blanca amenazara con atacar la República Islámica por segundo día consecutivo, insistiendo en que Teherán tiene que firmar sin más dilaciones el acuerdo que llevan semanas negociando.

Minutos después del anuncio del Mando Central han sido registradas explosiones en Bandar Abbas, ciudad situada frente al estrecho de Ormuz donde se ubica una base iraní, así como en el condado de Sirik --sito en la provincia de Hormozgán (sur)— y en las islas de Qeshm y Hengam, de acuerdo con informaciones recogidas por la agencia de noticias iraní Mehr.

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Irán ataca bases estadounidenses

Cabe recordar que la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Bahréin, Jordania y Kuwait, en "represalia" por las agresiones perpetradas horas antes por Washington contra diversos enclaves de la República Islámica.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron "ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán", señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

Cierre del estrecho de Ormuz

Estados Unidos negó este miércoles que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques en el mayor pico de tensión desde que se firmara el alto el fuego el 8 de abril.

Y es que el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El CETCOM negó la información de la Guardia Revolucionaria. "Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", aseguró.

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El ejército de Estados Unidos desmintió informaciones de Irán en las que indican que han atacado un buque de guerra de EEUU. "Ningún buque de guerra estadounidense ha sido alcanzado".

El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en "un objetivo". De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo "secreto" dado a conocer el miércoles por el presidente de EEUU, Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

"Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto", aseguró Trump.

El presidente estadounidense ya había advertido el miércoles que atacaría con "dureza" a Irán esta noche, un aviso reiterado posteriormente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

La noche entre el martes y el miércoles ya fue escenario de ataques cruzados, con nuevos bombardeos de EEUU contra Irán y la respuesta de Teherán sobre bases estadounidenses en países de la región.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Europa Press

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