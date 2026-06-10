Victor Wembanyama evita una sanción y seguirá sin riesgo inmediato de suspensión

El ala-pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, número 01, mira hacia arriba durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York el 8 de junio de 2026.

La NBA decidió no revisar de forma retroactiva la acción de Victor Wembanyama sobre Jalen Brunson durante el tercer partido de las Finales, por lo que el pívot de los San Antonio Spurs no recibirá una falta flagrante adicional.

La jugada ocurrió durante el triunfo de San Antonio por 115-111 sobre los New York Knicks. Wembanyama empujó a Brunson en plena acción de juego, provocando que el base cayera al suelo. Brunson se levantó de inmediato para encarar al francés, mientras el juego continuaba.

Baloncesto Victor Wembanyama desafía la presión y mantiene viva la esperanza de los Spurs en las Finales NBA

Baloncesto Victor Wembanyama lidera la reacción de los Spurs y aprieta las Finales de la NBA

La decisión de la liga es especialmente importante porque Wembanyama mantiene únicamente dos puntos por faltas flagrantes en estos playoffs. El francés ya había sido sancionado previamente tras golpear con el codo a Naz Reid, de los Minnesota Timberwolves, en el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. Según el reglamento de la NBA, un jugador es suspendido automáticamente cuando acumula cuatro puntos por faltas flagrantes durante la postemporada.

Antes del anuncio oficial, Monty McCutchen, exárbitro y actual responsable del desarrollo y capacitación arbitral de la NBA, reconoció en ESPN que los oficiales omitieron señalar una falta en la acción. Sin embargo, explicó que para modificar la decisión después del partido debía existir evidencia “clara y concluyente” que justificara elevar la infracción a flagrante.

Con el fallo de la liga, Wembanyama queda libre de sanción adicional y podrá afrontar sin restricciones el cuarto encuentro de las Finales. Pese a la derrota, los Knicks conservan la ventaja de 2-1 en la serie.

Consultado sobre el incidente tras el partido, Brunson evitó profundizar en la polémica.

“Lo que vieron es lo que vieron”, declaró el base neoyorquino.