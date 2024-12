Cuba anuncia eliminación gradual de la canasta básica subsidiada

Durante su intervención, el vocero de la dictadura indicó que ya se trabaja en el retiro de los subsidios a productos esenciales y advirtió que este proceso “no tiene marcha atrás”. Aclaró también que la implementación será progresiva y producto a producto, reconociendo, no obstante, las posibles tensiones sociales: “Un análisis que concluimos es el de eliminar totalmente el subsidio de la canasta básica, pero el tema es complicado porque no solo habría que subsidiar a personas en condición de vulnerabilidad. Prácticamente a la mayoría de los trabajadores presupuestados sus salarios no les permitiría cubrir esa diferencia”, dijo.

El funcionario admitió que las medidas tomadas hasta el momento no han satisfecho las expectativas ciudadanas. “Tenemos la insatisfacción de que no se ha avanzado lo necesario”, señaló, al presentar los resultados del plan gubernamental diseñado hace un año para atenuar las distorsiones económicas.

El panorama actual, marcado por una alta inflación y escasez generalizada, convierte en un desafío el acceso a alimentos básicos como arroz, azúcar, huevos y pan, cuyo costo supera con creces el salario promedio de la población.

También la dictadura cubana informó que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) incrementará las tarifas de internet a partir de 2025.

El primer ministro del régimen explicó sobre este tema que el principal propósito de la medida es generar divisas, ya que la implementación del cobro en moneda nacional afectó la popularidad de las ofertas en dólares. Frente a los diputados, el funcionario precisó que las tarifas en moneda nacional “no pueden seguir ilimitadas” y que se aplicará un consumo máximo: “A partir de ahí el que quiera gastar más tendrá que pagar otro precio”, indicó.

El régimen de Cuba, que culpa al embargo de Washington contra La Habana de la grave crisis sanitaria que sufre la Isla desde hace años, incluida la escasez crónica de medicamentos, compró 48.000 dólares en ese país de penicilina G amidasa, producto con el que se fabrica el antibiótico.

De acuerdo con las cifras de exportación de EEUU a la Isla hechas públicas por el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, el producto se incluyó en el listado de adquisiciones realizadas en octubre último, y que incluyen además 38.467 dólares en productos para el cuidado de la salud cuya especificidad no se indicó, reseña el portal web Diario de Cuba.

Las penicilinas amidasas son enzimas empleadas durante la generación de penicilinas semisintéticas, con un amplio uso en la industria farmacéutica. Pese a la falta de detalles sobre el comprador en Cuba, es de suponer que el insumo tenga como destino las plantas de producción de fármacos de la Isla.

En mayo pasado La Habana volvió a adquirir productos médicos y para el cuidado de la salud en EEUU después de una pausa de casi medio año y de que las autoridades reiteraran su narrativa de que el embargo de Washington priva a los cubanos de la Isla de fármacos imprescindibles.

FUENTE: Con información de CubaNet/ Diario de Cuba