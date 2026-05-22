viernes 22  de  mayo 2026
ALERTA

Detectan bacterias de contaminación fecal en varias playas del sur de la Florida

Informes ambientales advierten sobre la presencia de bacterias enterococos en playas del sur de la Florida. El deterioro del alcantarillado y los vertidos de aguas residuales figuran entre las principales causas del problema

Mancha de sargazo en playas de Florida.&nbsp;

Mancha de sargazo en playas de Florida. 

CESAR MENENDEZ DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Diferentes playas del sur de la Florida albergan bacterias indicadoras de contaminación fecal, de acuerdo con informes ambientales recientes que evaluaron la calidad del agua en distintos puntos del litoral.

Los reportes atribuyen la presencia de estos microorganismos al deterioro de la infraestructura de alcantarillado del condado Miami-Dade, al agua de lluvia que arrastra contaminantes hacia el mar y al vertido de aguas residuales, una situación que las autoridades sanitarias monitorean de forma periódica para prevenir riesgos a la salud pública de bañistas, residentes y turistas.

Lee además
Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil
Vinicius Cerbaro, investigador posdoctoral de University of Florida
HALLAZGO

El Niño amenaza industria de fresa en Florida valorada en $500 millones, según estudio

Las autoridades sanitarias aseguraron que los avisos de no nadar permanecerán vigentes hasta que dos análisis consecutivos confirmen que los niveles bacterianos descendieron a valores aceptables. Mientras tanto, recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las advertencias colocadas en las zonas costeras afectadas.

Una bacteria que delata contaminación

El indicador central de estos informes es el enterococo, una bacteria que habita de manera habitual en el tracto intestinal de seres humanos y animales. Su presencia en el agua marina constituye una señal de polución fecal procedente de aguas residuales humanas, escorrentías pluviales, mascotas o vida silvestre.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) clasifica la calidad del agua en tres categorías según la concentración de enterococos por cada 100 mililitros de muestra; cuando el análisis arroja 71 o más colonias, el agua se considera “pobre” y representa un riesgo potencial para la salud.

El Departamento de Salud de Florida realiza pruebas semanales en distintos puntos de la costa, un programa estatal de vigilancia que opera desde hace más de una década y media. Cuando dos muestras consecutivas superan el umbral permitido, las autoridades emiten un aviso para evitar el agua y recomiendan a los bañistas abstenerse de nadar o practicar deportes acuáticos hasta que los niveles regresen a parámetros seguros.

Causas estructurales y ambientales

La organización ambiental Surfrider Foundation sostuvo que la contaminación de las playas estadounidenses responde a un problema de gran escala. Según la entidad, cada año se vierten en el país más de 900 mil millones de galones de aguas residuales sin tratar, a los que se suman cerca de 10 billones de galones de escorrentía cargada de petróleo, químicos y otros residuos.

Esa combinación pone en riesgo tanto la salud de los bañistas como la vida marina de los ecosistemas costeros.El crecimiento urbano acelerado, los sistemas de alcantarillado obsoletos y las lluvias intensas agravan el panorama.

Las precipitaciones arrastran contaminantes hacia el mar antes de que las plantas de tratamiento puedan procesarlos, un fenómeno que se intensifica durante la temporada de verano y los episodios de tormentas.

Un informe previo de la organización Environment America documentó que un alto porcentaje de las playas analizadas en Florida presentaba niveles elevados de bacterias fecales, lo que confirma el carácter recurrente del problema.

Riesgos para la salud

La exposición a aguas contaminadas con enterococos puede derivar en diversas afecciones. Entre los síntomas más frecuentes figuran vómitos, diarrea, dolores abdominales, fiebre y dolor de cabeza, además de infecciones de oído, ojos, nariz y garganta o erupciones cutáneas.

El riesgo se incrementa cuando el bañista ingiere agua mientras nada o cuando la bacteria penetra a través de cortes y heridas abiertas. Los niños y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos son los más susceptibles a contraer infecciones.

La investigadora académica de la Universidad de Miami, Helena Solo-Gabriele, explicó el alcance de estos microorganismos en aguas recreativas:

“La contaminación por bacterias fecales puede producir síntomas como vómitos, diarrea y dolores abdominales. Si las bacterias penetran a través de una herida abierta, pueden causar úlceras, ruptura de la piel y, en algunos casos, la muerte”.

Vigilancia y debate político

La gestión de la calidad del agua en las playas de Florida ha generado discusión en la esfera política.

El gobernador Ron DeSantis vetó un proyecto de ley que habría facultado al Departamento de Salud estatal a cerrar playas con altos niveles de contaminación, con el argumento de que la concesión de poderes adicionales a ese organismo no constituía la mejor solución, aunque reconoció que la calidad del agua representa una prioridad.

En ausencia de esa facultad, la respuesta institucional se limita a los avisos preventivos y al monitoreo continuo de los puntos de muestreo, mientras los expertos insisten en que solo un enfoque integral, que combine la modernización de la infraestructura, la vigilancia y la participación ciudadana, permitirá reducir la contaminación y proteger la salud pública.

Temas
Te puede interesar

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Contaminación del lanzamiento de satélites se acumula rápidamente en la atmósfera superior

Bomberos enfrentan intenso incendio en zona residencial de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.  video
VENEZUELA

Diosdado Cabello asoma el final de su "programa" de TV, ¿presión de EEUU?

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
POLÉMICA

Propuesta para costear seguridad de DeSantis tras el fin de su mandato divide opiniones en Florida

Te puede interesar

Ashley Moody, senadora federal republicana de Florida, anuncia fondos. 
REEMBOLSOS FEDERALES

Senadora Ashley Moody anuncia $1.5 mil millones en fondos de FEMA para recuperación de desastres en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen de referencia patrulla de policía.
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Múltiples agencias responden a incidente que dejó un vehículo incrustado en una vivienda de West Park

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
POLÉMICA

Propuesta para costear seguridad de DeSantis tras el fin de su mandato divide opiniones en Florida

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza y sigue en su apuesta por acuerdo entre EEUU e Irán