Detectan bacterias de contaminación fecal en varias playas del sur de la Florida

MIAMI. - Diferentes playas del sur de la Florida albergan bacterias indicadoras de contaminación fecal, de acuerdo con informes ambientales recientes que evaluaron la calidad del agua en distintos puntos del litoral.

Los reportes atribuyen la presencia de estos microorganismos al deterioro de la infraestructura de alcantarillado del condado Miami-Dade, al agua de lluvia que arrastra contaminantes hacia el mar y al vertido de aguas residuales, una situación que las autoridades sanitarias monitorean de forma periódica para prevenir riesgos a la salud pública de bañistas, residentes y turistas.

Las autoridades sanitarias aseguraron que los avisos de no nadar permanecerán vigentes hasta que dos análisis consecutivos confirmen que los niveles bacterianos descendieron a valores aceptables. Mientras tanto, recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las advertencias colocadas en las zonas costeras afectadas.

Una bacteria que delata contaminación

El indicador central de estos informes es el enterococo, una bacteria que habita de manera habitual en el tracto intestinal de seres humanos y animales. Su presencia en el agua marina constituye una señal de polución fecal procedente de aguas residuales humanas, escorrentías pluviales, mascotas o vida silvestre.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) clasifica la calidad del agua en tres categorías según la concentración de enterococos por cada 100 mililitros de muestra; cuando el análisis arroja 71 o más colonias, el agua se considera “pobre” y representa un riesgo potencial para la salud.

El Departamento de Salud de Florida realiza pruebas semanales en distintos puntos de la costa, un programa estatal de vigilancia que opera desde hace más de una década y media. Cuando dos muestras consecutivas superan el umbral permitido, las autoridades emiten un aviso para evitar el agua y recomiendan a los bañistas abstenerse de nadar o practicar deportes acuáticos hasta que los niveles regresen a parámetros seguros.

Causas estructurales y ambientales

La organización ambiental Surfrider Foundation sostuvo que la contaminación de las playas estadounidenses responde a un problema de gran escala. Según la entidad, cada año se vierten en el país más de 900 mil millones de galones de aguas residuales sin tratar, a los que se suman cerca de 10 billones de galones de escorrentía cargada de petróleo, químicos y otros residuos.

Esa combinación pone en riesgo tanto la salud de los bañistas como la vida marina de los ecosistemas costeros.El crecimiento urbano acelerado, los sistemas de alcantarillado obsoletos y las lluvias intensas agravan el panorama.

Las precipitaciones arrastran contaminantes hacia el mar antes de que las plantas de tratamiento puedan procesarlos, un fenómeno que se intensifica durante la temporada de verano y los episodios de tormentas.

Un informe previo de la organización Environment America documentó que un alto porcentaje de las playas analizadas en Florida presentaba niveles elevados de bacterias fecales, lo que confirma el carácter recurrente del problema.

Riesgos para la salud

La exposición a aguas contaminadas con enterococos puede derivar en diversas afecciones. Entre los síntomas más frecuentes figuran vómitos, diarrea, dolores abdominales, fiebre y dolor de cabeza, además de infecciones de oído, ojos, nariz y garganta o erupciones cutáneas.

El riesgo se incrementa cuando el bañista ingiere agua mientras nada o cuando la bacteria penetra a través de cortes y heridas abiertas. Los niños y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos son los más susceptibles a contraer infecciones.

La investigadora académica de la Universidad de Miami, Helena Solo-Gabriele, explicó el alcance de estos microorganismos en aguas recreativas:

“La contaminación por bacterias fecales puede producir síntomas como vómitos, diarrea y dolores abdominales. Si las bacterias penetran a través de una herida abierta, pueden causar úlceras, ruptura de la piel y, en algunos casos, la muerte”.

Vigilancia y debate político

La gestión de la calidad del agua en las playas de Florida ha generado discusión en la esfera política.

El gobernador Ron DeSantis vetó un proyecto de ley que habría facultado al Departamento de Salud estatal a cerrar playas con altos niveles de contaminación, con el argumento de que la concesión de poderes adicionales a ese organismo no constituía la mejor solución, aunque reconoció que la calidad del agua representa una prioridad.

En ausencia de esa facultad, la respuesta institucional se limita a los avisos preventivos y al monitoreo continuo de los puntos de muestreo, mientras los expertos insisten en que solo un enfoque integral, que combine la modernización de la infraestructura, la vigilancia y la participación ciudadana, permitirá reducir la contaminación y proteger la salud pública.