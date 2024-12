La primera observación va hacia la economía porque es la que rige las principales decisiones políticas. Recordemos la famosa frase acuñada por James Carville en la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992: “Es la economía, estúpido”. Y la economía cubana no podía estar en peores condiciones. Su agricultura está semiabandonada y carente de los recursos indispensables para su funcionamiento. El régimen castrista tiene que importar casi el 90% de lo que consume el país. La base industrial, en iguales o peores condiciones que la agricultura y con un equipamiento obsoleto, ineficiente y pobremente mantenido, al que se le suma una escasez permanente de materias primas, no puede tener otro resultado que una producción industrial escasa y de muy pobre valor que no puede satisfacer siquiera la demanda nacional racionada.