Cuba anuncia que permitirá a emigrados invertir en el sector privado

Turistas a bordo de automóviles clásicos recorren una calle este sábado, en La Habana, Cuba.

LA HABANA.– El régimen de Cuba anunció que permitirá a ciudadanos cubanos residentes en el exterior invertir en el sector privado de la isla, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país y de crecientes presiones internacionales para aplicar reformas.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, adelantó la medida en una entrevista publicada por la cadena estadounidense NBC, donde afirmó que el régimen busca ampliar las posibilidades de inversión de los cubanos que viven fuera del país.

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Según explicó el funcionario, la iniciativa no se limitaría a actividades comerciales de menor escala, sino que podría incluir inversiones de mayor alcance en sectores considerados estratégicos, como el turismo, la minería y la energía, además de proyectos de infraestructura.

“Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con cubanos que residan en Estados Unidos y sus descendientes”, afirmó Pérez-Oliva durante la entrevista.

Reformas en medio de la crisis

El ministro señaló que el Estado intenta impulsar reformas económicas con el supuesto objetivo de crear un entorno de negocios “más dinámico” en la isla, aunque atribuyó las dificultades a las sanciones de Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario, las medidas restrictivas de Washington limitan el acceso de Cuba a financiamiento, tecnología y mercados internacionales.

Contactos con Washington

El anuncio ocurre pocos días después de que el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmara públicamente que La Habana mantiene contactos con representantes de Washington, luego de semanas de versiones sobre conversaciones entre ambos países.

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo ante periodistas que espera alcanzar “muy pronto” un acuerdo con el régimen cubano, y advirtió que, de no lograrse, su administración hará “lo que tenga que hacer”.

La posibilidad de nuevas reformas económicas en Cuba surge en un contexto de creciente deterioro económico en la isla, marcado por escasez de alimentos, apagones prolongados y una fuerte presión migratoria, factores que han intensificado el debate sobre la apertura del sistema económico controlado por el Estado.

FUENTE: Con información de EFE