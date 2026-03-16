López Obrador desafía a EEUU y ofrece una cuenta bancaria para ayudar Cuba

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió realizar depósitos bancarios a una asociación civil con el objetivo de adquirir suministros para Cuba, acción que contraviene las medidas tomada por Estados Unidos para lograr destrabar la crisis política, económica y social que vive la isla.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el exmandatario difundió el número de cuenta 1358451779 de Banorte, perteneciente a la organización "Humanidad con América Latina", para el envío de fondos destinados a la compra de alimentos, medicinas y combustible.

El aliado del régimen cubano justificó el llamado a la recaudación ciudadana como una medida de apoyo ante lo que calificó como un intento de exterminio contra la isla. En su comunicación, citó al general Lázaro Cárdenas para exhortar a la población a no mostrar indiferencia frente a la situación actual del país caribeño, marcando su tercera aparición pública desde que dejó el cargo en octubre de 2024.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", afirmó López Obrador en su mensaje.

"A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033020241391788187&partner=&hide_thread=false Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

El mensaje del exmandatario mexicano es el tercero que difunde en la red social X desde que dejó el poder. El anterior fue en apoyo a Venezuela y el primero para promover su libro “Grandeza”.

Durante su Gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo por razones contractuales y humanitarias.

"Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil 'Humanidad con América Latina', abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!", finalizó.

Apenas el viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las tensiones entre Washington y La Habana.

El Partido Comunista de Cuba confirmó este viernes que representantes del Gobierno de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

Sheinbaum también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país, y manifestó la disposición de México para contribuir a acercar posiciones entre Washington y La Habana.

“Digamos que (el papel de México ha sido) de promoción del diálogo tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas”, añadió.

Las conversaciones entre ambos Gobiernos se producen en un contexto de tensiones prolongadas que incluyen el embargo económico impuesto por Estados Unidos y la presión reciente mediante el bloqueo a las importaciones de petróleo al país caribeño.

FUENTE: Con información de EFE