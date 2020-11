Cuba: Artistas se plantan frente al Ministerio de Cultura

Añadió que las autoridades han accedido a reunirse con un grupo de 40 artistas en la sala de teatro Adolfo Llauradó, también en el área del Vedado.

Como dijo a este medio el dramaturgo Yunior García Aguilera, "hasta ahora el pedido, que es encontrarnos con el ministro de Cultura, en un lugar donde todos podamos hablar tranquilamente y decir lo que pensamos, no se ha logrado.

"Vemos una amenaza a todos nuestros derechos y libertades como artistas", agregó. También, dijo, "estamos muy preocupados por la situación de los miembros del Movimiento San Isidro. Tenemos una pregunta: ¿Dónde está el ministro de Cultura?"

https://twitter.com/mjorgec1994/status/1332368530721935363 Ahora mismo frente a la sede del Ministerio de Cultura pic.twitter.com/JIFVzgb6vg — Mag Jorge Castro (@mjorgec1994) November 27, 2020

https://twitter.com/yuniortrebol/status/1332363462488502273 Un grupo de artistas estamos ahora mismo frente al Ministerio de Cultura de Cuba esperando a ser escuchados por el Ministro.@AlpidioAlonsoG pic.twitter.com/NboK1pHmlk — Yunior García Aguilera (@yuniortrebol) November 27, 2020

En uno de los tuits que han compartido este viernes, etiquetan directamente al Ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, quien por su parte, se concentra en Twitter en recordar el fusilamiento de los estudiantes de Medicina, el 27 de noviembre de 1871.

Como escribió García Aguilera en Facebook, una asesora que salió a la puerta dijo a los artistas que el ministro "está en una video-conferencia". Por su parte, los jóvenes pidieron que se les atendiera a todos y que se coordine el lugar donde reunirse.

https://twitter.com/AlpidioAlonsoG/status/1332306401083928576 El 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados ocho estudiantes de Medicina, acusados injustamente de profanar la tumba de Gonzalo de Castañón. Femín Valdés Domínguez, de rodillas ante la tumba de sus compañeros muertos, escribió este sencillo epitafio: “¡Inocentes!” pic.twitter.com/MFixG5sPBW — Alpidio Alonso Grau (@AlpidioAlonsoG) November 27, 2020

Al mediodía de este viernes, más artistas se han acercado al lugar y se unen a la espera por una reunión con con el ministro o alguien de su oficina. La periodista independiente Marta María Ramírez publicó una "Declaración de artistas e intelectuales cubanxs" donde se indica que “NOSOTROS, artistas e intelectuales cubanos repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos. NOSOTROS, en solidaridad con nuestros hermanos del Movimiento San Isidro exigimos que la justicia no se ejerza a discreción".

Y agrega la declaración: "La justicia no puede proteger al gobierno por encima de los derechos de sus ciudadanos. NOSOTROS sabemos que la Cuba de hoy exige que el gobierno elimine el odio político y cree sistemas reales y efectivos desde donde se escuchen las demandas de la ciudadanía estableciendo garantías para un diálogo desprejuiciado y honesto que no tenga represalias para los que alzan su voz. NOSOTROS no podemos seguir viviendo en un país donde no hay seguridad para los periodistas, los activistas y los que disienten. Basta de arrestos arbitrarios, de causas creadas a conveniencia y de caprichos desde el poder, que hoy no ha sabido responder al pueblo sino a su propia supervivencia en el poder. HOY nos debemos una Cuba diferente, donde todos tengan la misma posibilidad de participar en el rumbo que tome el país".

El Movimiento San Isidro está compartiendo una rueda de prensa en vivo. Hasta el momento, de los detenidos en la sede, están desaparecidos Anamely Ramos y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes se encuentran en huelga de hambre.