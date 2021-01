Cuba "empuja" a los niños hacia círculos infantiles privados

Desde hace dos años, Castro realiza gestiones en busca de una plaza para su hija en un círculo infantil estatal, pero "estoy muy lejos en el escalafón" de Centro Habana, dijo.

"Es muy probable que mi hija comience su etapa escolar, dentro de dos años, y nunca me baje la planilla para el círculo. Como la mayoría de las madres cubanas, no puedo esperar dos, tres, o cuatro años para lograr la admisión del círculo infantil y poder incorporarme a trabajar. El 'cuido' no es ningún lujo, es una necesidad imperiosa, porque ser ama de casa en este país no es una opción sino un lastre", señaló Castro, quien ejerce como manicure privada, una actividad con la que apenas consigue lo suficiente "para sobrevivir" porque el salario del padre de su hija, unos 3.000 pesos, no alcanza para cubrir todos los gastos familiares".

Bajo la licencia de "Asistente para la atención educativa y de cuidado de niños", los círculos infantiles privados son uno de los servicios más demandados por las familias cubanas. En dependencia de los estándares de calidad, tanto del inmueble como de la atención, el costo de estos lugares varía. También depende del nivel adquisitivo de cada familia. Los círculos privados pueden ir desde los 375 pesos (15 dólares) hasta los 7.500 pesos (300 dólares) mensuales.

Trabajadora de un círculo privado en el barrio Miramar, Thalia Castellanos dijo que hasta ahora tenía un costo mensual de 5.000 pesos (200 dólares) mensuales, pero a partir de enero se elevó a 6.250 pesos.

"Pero a este 'cuido' vienen los hijos o nietos de personas con altísimos ingresos económicos, de altos funcionarios del Gobierno o dueños de negocios privados grandes, como hostales para extranjeros o restaurantes caros. Todos los que pagan por estos 'cuidos' de alto standing no es porque no pudieron gestionar un círculo infantil del Estado, sino porque la calidad y el cuidado de estos está muy por debajo de los que ofrecen los privados", explicó Castellanos.

Los círculos infantiles estatales y la atención que en ellos reciben los niños se han deteriorado progresivamente, sobre todo después del llamado "Período Especial". Sin embargo, el bajo costo, de 40 pesos al mes, mantenido por Cuba con la Tarea Ordenamiento, los convierte en muy demandados.

La escasez de plazas hace que los trámites para conseguir una en esos centros estén entre los más engorrosos e incluyan pasar por la corrupción. Por ello, muchas familias trabajadoras se han visto obligadas a recurrir a los círculos infantiles privados. La situación contrasta con la supuesta intención del Estado de fomentar la natalidad en un país cada vez más envejecido.

"Para subirte en la lista de 'prioridad' para un círculo estatal tienes que pagar como mínimo 1.250 pesos (50 dólares), pero eso no es garantía de que te baje la planilla. Entre los sectores que se priorizan, están las trabajadoras de Salud Pública", dijo Idalia López Mustelier, empleada de Banco Metropolitano en La Habana, quien pagaba desde hace tres años 1.250 pesos mensuales en un círculo privado por cada una de sus hijas, de dos y cuatro años de edad.

"Ahora subieron el costo a 1.500 pesos (60 dólares). Yo me puedo dar el lujo de pagar esa cifra porque mis hermanos viven en Estados Unidos y me ayudan muchísimo económicamente. Si no, ni uniendo los salarios míos y de mi esposo podríamos asumir ese gasto, ni antes ni ahora, con la reunificación monetaria".

Al déficit de "educadoras", se suma la depauperación de las edificaciones donde se ubican los círculos infantiles estatales, la pésima calidad de los alimentos y los escasos recursos que Cuba destina a este importante sector de la educación.

"Por una parte, conseguir una planilla para un círculo infantil siempre ha sido un dolor de cabeza, y se logra más por las 'relaciones' que tengas y no porque le corresponda a toda mujer trabajadora", dijo López Mustelier. "Por otra parte, con el paso de los años la situación de los círculos infantiles ha empeorado en todos los sentidos. Y no es que las educadoras no cumplan su papel, sino que no pueden hacer nada más".

"Toda madre o padre quiere que sus hijos estén bien atendidos y, francamente, hoy eso solo lo consigues en 'el cuido'", añadió.

Aunque quisiera, el actual salario de Leonel Gerardo Rodríguez, albañil restaurador, no le alcanza para pagar un círculo privado de alto standing. Sus hijas, de uno y tres años de edad acuden a uno que, antes del proceso de ordenamiento monetario, costaba 375 pesos (15 dólares) mensuales por niña y ahora ha subido a 500 pesos (20 dólares)

"Pero hay que hacer ese sacrificio porque mi esposa tiene que comenzar a trabajar, no puede seguir esperando a que le baje la planilla del círculo infantil estatal, gestión en la que llevamos dos años", afirmó Rodríguez.

"Mi salario escala será de unos 3.800 pesos mensuales y, solo en 'el cuido', se me irán 1.000 pesos. El Estado no se ha detenido en analizar cómo se las arregla una familia trabajadora con la escasez de círculos infantiles. Sin importar cuánto nos suban el salario, si no se resuelve el problema de los círculos infantiles, no servirá de mucho", concluyó Rodríguez.