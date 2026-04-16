Iglesia cristiana en Cuba ofrece alimentos para que "nadie más" coma de la basura

Algunos cubanos cuentan que tienen varios días sin comer, señaló el apóstol Mayim Jorge de la ciudad de Las Tunas

LAS TUNAS.- Una iglesia cristiana en Las Tunas, en la región oriental de Cuba , se puso como reto que "nadie más comerá de los basureros" en medio de la severa crisis humanitaria que vive la isla.

El apóstol Mayim Jorge informó en las redes sociales que abrieron las puertas de la iglesia los días lunes y miércoles para atender a todas las personas que se acerquen.

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El miércoles 15 de abril, esta iglesia anunció que "bajo agua" almorzaron 156 cubanos". En Facebook señalaron que "hay hambre en la población". También indicaron que reparten alimentos por la ciudad a quienes "ya rebasan el límite de la pobreza".

Asimismo, el apóstol Mayim Jorge señaló en sus publicaciones que algunos cubanos cuentan que tienen varios días sin comer. "También agradezco a Dios por los donantes. Que Dios los oiga en el día del conflicto y que el Dios de Jacob los defienda", dijo.

El agravamiento de la crisis alimentaria en Cuba es uno de los hallazgos del segundo de 10 estudios del Diario de Cuba, aplicado por Cubadata. El estudio reveló que 78,2% de cubanos encuestados en la Isla, entre el 23 de febrero y el 13 de marzo de 2026, afirmó que alguien en su hogar tuvo que saltarse al menos una comida por falta de alimentos.

Cuba en colapso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el 13 de abril que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba luego de que solvente la guerra contra Irán. Esto en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense.

"Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)", señaló Trump a medios durante un acto en la Casa Blanca.

El mandatario republicano hizo estas afirmaciones al ser preguntado por la reciente decisión de Washington de permitir a algunos petroleros alcanzar la isla, que requiere a diario de unos 60.000 barriles de crudo importados para satisfacer sus necesidades energéticas.

FUENTE: Con información del apóstol Mayim Jorge/Diario de Cuba