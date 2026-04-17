viernes 17  de  abril 2026
Economía en crisis

Régimen de La Habana aprueba "estatus migratorio" para cubanos en el exterior que inviertan en la isla

La dictadura que ha gobernado con mano de hierro y mantiene ahogado a los cubanos en una crisis, se ve obligada a cambiar su política econ

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, el gobernante designado Miguel Díaz-Canel, y el histórico líder revolucionario José Ramón Machado Ventura asisten a las celebraciones con motivo del 65 aniversario de la invasión de Playa Girón y la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana el 16 de abril de 2026.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, el gobernante designado Miguel Díaz-Canel, y el histórico líder revolucionario José Ramón Machado Ventura asisten a las celebraciones con motivo del 65 aniversario de la invasión de Playa Girón y la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana el 16 de abril de 2026.

AFP
El buque Maguro llega procedente de México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América y atraca en el puerto de La Habana el 24 de marzo de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

El buque Maguro llega procedente de México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América y atraca en el puerto de La Habana el 24 de marzo de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — El régimen castrista aprobó un estatus migratorio específico para los cubanos residentes en el exterior que soliciten invertir en la isla, un mes después de abrir esta posibilidad a su diáspora, según informaron este viernes medios oficiales.

En un contexto de fuertes tensiones con Estados Unidos, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva, anunció el 16 de marzo que los cubanos residentes en el exterior y sus descendientes, especialmente la comunidad en Estados Unidos, podrán invertir y manejar empresas en múltiples sectores de la economía de la isla, incluido el bancario.

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El nuevo decreto, aprobado el jueves por el Consejo de Estado, establece las condiciones migratorias de "Inversores y de Negocios" para los "ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano".

Obligado a ampliar el sector privado

Estos anuncios se producen en momentos en que Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con represalias a los países que le vendan combustible.

La crisis ha empujado al gobierno cubano comunista a ampliar la participación del sector privado, algo a lo que se había negado durante varias décadas.

Bajo la presión del bloqueo petrolero estadounidense, la isla puso fin a su monopolio de importación de combustible, permitiendo a las empresas privadas realizar importaciones directas.

A inicios de marzo la dictadura cubana autorizó por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa.

Estas empresas privadas habían sido nuevamente autorizadas en 2021, tras haber estado prohibidas durante cinco décadas, y desde entonces no han dejado de ganar terreno en el entramado económico.

Hasta hace poco, cerca del 80 % de la economía cubana se sustentaba en un sistema de producción planificado y centralizado bajo control de empresas estatales en poder de los militares.

FUENTE: Con información de AFP

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