El presidente Trump debería responsabilizar a Cuba por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate

En una soleada tarde de sábado, hace 30 años, el 24 de febrero de 1996, cuatro activistas de derechos humanos que viajaban a bordo de dos aviones Cessna en busca de balseros en el estrecho de Florida fueron derribados por aviones de guerra cubanos.

Madeleine Albright, en ese momento Secretaria de Estado, presentó a la comunidad internacional pruebas irrefutables de la responsabilidad de Cuba en este acto terrorista.

Tras los asesinatos, la Casa Blanca prometió que se haría justicia. El Miami Herald informó de varias acusaciones formales, pero el juicio nunca se celebró debido a la decisión de la fiscalía.

Las víctimas, Mario de la Peña, 24 años; Carlos Costa y Pablo Morales, ambos de 29 años, y Armando Alejandro Jr., de 45, todos residentes en Miami-Dade, eran miembros de la organización humanitaria del exilio cubano Hermanos al Rescate. Tres eran ciudadanos americanos y uno era residente.

Sus dos avionetas, que sobrevolaban aguas internacionales, fueron destrozadas por misiles cubanos. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Fidel y Raúl Castro fueron los responsables del crimen.

Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas y en una grabación del 21 de junio de 1996 reconoció haber dado la orden: “Dije que intentaran abatirlos”. Fue un acto premeditado de terrorismo de Estado.

Fidel falleció en 2016, diez años después de ceder el poder a su hermano. Raúl Castro había sido presidente interino desde 2006, asumiendo la presidencia formalmente el 24 de febrero de 2008. Ya no es presidente, sino miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Ninguna ley internacional otorga inmunidad soberana a los parlamentarios. La prescripción no aplica a los actos terroristas; sin embargo, hoy algunos legisladores del Congreso estadounidense apoyan la exigencia de Cuba de que se la elimine de la lista de países terroristas del Departamento de Estado.

En el año 2000, el jefe de espionaje cubano Gerardo Hernández fue condenado a doble cadena perpetua por espionaje y conspiración para cometer asesinato por la información que proporcionó a La Habana y que contribuyó al derribo de las avionetas. Su sentencia fue conmutada en diciembre de 2014, durante el deshielo entre el presidente Obama y Raúl Castro. Hernández ahora está encargado de supervisar las actividades de vigilancia de toda la población cubana y se rumorea que podría ser el sucesor de Miguel Díaz-Canel.

En 2003, la fiscalía federal acusó formalmente al general Rubén Martínez Puente, jefe de la Fuerza Aérea Cubana, a Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, los dos pilotos implicados en el derribo. Sin embargo, los tres no han sido llevados ante la justicia, incluso después de 20 años. Martínez Puente falleció el 24 de julio de 2021 a los 79 años.

En 2023, la administración anterior permitió la entrada a Estados Unidos de Luis Raúl González-Pardo, el piloto cubano que persiguió a un tercer avión de Hermanos al Rescate ese día en el Estrecho de Florida. En 2025, fue acusado de fraude migratorio por realizar declaraciones falsas sobre su anterior afiliación a la Fuerza Aérea y de Defensa Aérea Revolucionaria de Cuba (FARC) entre 1980 y 2009.

En los años transcurridos desde el derribo, poco ha cambiado en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

“El gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses que participen en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba”, declaró la administración Trump en un aviso del 20 de febrero de 2025 sobre la “continuación de la emergencia nacional con respecto a Cuba”.

Raúl Castro, al igual que sus subordinados que cumplieron sus órdenes y fueron acusados por este delito, deberían ser procesados. El hecho de no exigir responsabilidades al régimen de la Isla alienta a Cuba a cometer otros actos atroces de terrorismo de Estado contra los estadounidenses.

En febrero de 2016, el entonces senador Marco Rubio (ahora secretario de Estado) declaró: “Una de las cosas más escalofriantes que he escuchado en mi vida es la grabación de audio de los pilotos del régimen pidiendo órdenes para matar a estos hombres y luego celebrando su derribo. El asesinato de estos estadounidenses fue una grave violación de la ley estadounidense por lo cual no se ha hecho justicia”.

Frank Calzon, exdirector ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. John Suárez, actual director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre.

FUENTE: Centro por una Cuba Libre