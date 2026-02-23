Nuevo gobierno de Honduras cancela convenio con Cuba y pone fin a las brigadas médicas

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.

TEGUCIGALPA - Un total de 128 médicos cubanos abandonarán Honduras luego de que el gobierno del presidente Nasry Asfura decidiera no renovar el convenio bilateral que permitía la presencia de brigadas sanitarias de la isla desde hacía dos años, confirmaron este lunes fuentes oficiales y vinculadas al sector salud.

La decisión marca un giro en la política exterior hondureña y se inscribe en la estrategia de Estados Unidos para limitar una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano: la exportación de servicios médicos al extranjero.

DIPLOMACIA Rubio anuncia participación en cumbre del Caribe para pedir un frente unido ante Venezuela y Cuba

OPINIÓN Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

“La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior”, afirmó el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, en declaraciones al canal HCH.

Desde el Ministerio de Salud, el viceministro Eduardo Midence explicó que la brigada será reemplazada por personal nacional o extranjero debidamente acreditado.

“Vamos a trabajar para contratar a médicos hondureños o extranjeros que cumplan con los requisitos del Colegio Médico”, señaló.

Finiquito de convenio

El convenio, firmado durante la administración de la expresidenta izquierdista Xiomara Castro, vence oficialmente el próximo miércoles. Según Gonzalo Valerio, miembro de la Asociación de Amistad Honduras–Cuba, la brigada está integrada por 128 especialistas que permanecen a la espera de un vuelo chárter para regresar a la isla a inicios de marzo.

“Lamentablemente se retiran las brigadas médicas cubanas por falta de voluntad para continuar con los servicios”, declaró Valerio.

Honduras se suma así a países como Guatemala y Antigua y Barbuda, que en los últimos años pusieron fin a acuerdos similares. Guyana, en contraste, evalúa un esquema de contratación directa.

Uno de los principales programas de cooperación fue la Misión Milagro, enfocada en atención oftalmológica. Hasta octubre de 2025, el plan acumuló unas 44.000 consultas y cerca de 7.000 cirugías, según cifras oficiales. Las autoridades hondureñas aseguraron que las clínicas que prestan estos servicios continuarán operando.

FUENTE: Con información de AFP