lunes 23  de  febrero 2026
Nuevo gobierno de Honduras cancela convenio con Cuba y pone fin a las brigadas médicas

La administración hondureña apuesta por médicos acreditados y se distancia de esquemas heredados del mandato de Xiomara Castro

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.

Lionel CHAMOISEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA - Un total de 128 médicos cubanos abandonarán Honduras luego de que el gobierno del presidente Nasry Asfura decidiera no renovar el convenio bilateral que permitía la presencia de brigadas sanitarias de la isla desde hacía dos años, confirmaron este lunes fuentes oficiales y vinculadas al sector salud.

La decisión marca un giro en la política exterior hondureña y se inscribe en la estrategia de Estados Unidos para limitar una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano: la exportación de servicios médicos al extranjero.

“La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior”, afirmó el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, en declaraciones al canal HCH.

Desde el Ministerio de Salud, el viceministro Eduardo Midence explicó que la brigada será reemplazada por personal nacional o extranjero debidamente acreditado.

“Vamos a trabajar para contratar a médicos hondureños o extranjeros que cumplan con los requisitos del Colegio Médico”, señaló.

Finiquito de convenio

El convenio, firmado durante la administración de la expresidenta izquierdista Xiomara Castro, vence oficialmente el próximo miércoles. Según Gonzalo Valerio, miembro de la Asociación de Amistad Honduras–Cuba, la brigada está integrada por 128 especialistas que permanecen a la espera de un vuelo chárter para regresar a la isla a inicios de marzo.

“Lamentablemente se retiran las brigadas médicas cubanas por falta de voluntad para continuar con los servicios”, declaró Valerio.

Honduras se suma así a países como Guatemala y Antigua y Barbuda, que en los últimos años pusieron fin a acuerdos similares. Guyana, en contraste, evalúa un esquema de contratación directa.

Uno de los principales programas de cooperación fue la Misión Milagro, enfocada en atención oftalmológica. Hasta octubre de 2025, el plan acumuló unas 44.000 consultas y cerca de 7.000 cirugías, según cifras oficiales. Las autoridades hondureñas aseguraron que las clínicas que prestan estos servicios continuarán operando.

FUENTE: Con información de AFP

