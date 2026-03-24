Cuba Libre, el hub energético estratégico de la cuenca del Caribe: Evaluación estratégica y geoeconómica

Resumen ejecutivo: Una transición democrática en Cuba presentaría una oportunidad histórica para reestructurar no solo la arquitectura logística energética de la cuenca del Caribe, sino también el marco marítimo, de seguridad y económico más amplio del Hemisferio Occidental. Debido a su posición geográfica única entre el complejo energético de la costa del Golfo de Estados Unidos, la emergente producción sudamericana y los centros de demanda del Caribe, Cuba podría evolucionar hacia el hub central de refinación, almacenamiento y distribución de la región.

Sin embargo, su importancia va más allá de la energía. Cuba se encuentra a lo largo de rutas marítimas críticas que conectan el Golfo de América, el océano Atlántico y los accesos al Canal de Panamá, posicionándola como un posible ancla marítima, de seguridad y resiliencia para el hemisferio (UNCTAD, 2023).

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Si se alinea con socios democráticos, Cuba podría sustentar una nueva arquitectura de seguridad energética, estabilidad regional e integración hemisférica. Si es ignorada, seguirá siendo un vacío estratégico vulnerable a la proyección de poder externo (Ellis, 2022; Myers & Gallagher, 2021).

Esta evaluación presenta una tesis central de MSI². Una Cuba libre no es simplemente una oportunidad energética. Es la bisagra marítima del Caribe y el pivote geoeconómico del Hemisferio Occidental. La energía es el punto de entrada. El control marítimo es el multiplicador. La integración hemisférica es el resultado estratégico.

Por qué esto importa

El Caribe sigue siendo uno de los mercados energéticos más fragmentados e ineficientes del Hemisferio Occidental. Muchos Estados insulares dependen de combustibles refinados importados, enfrentan altos costos de transporte y carecen de resiliencia de almacenamiento durante crisis (U.S. Energy Information Administration [EIA], 2023). Muchos mercados caribeños dependen de productos refinados del petróleo que recorren miles de millas antes de llegar a sus destinos finales, a menudo tras ser refinados fuera de la región.

El problema no es el suministro. Estados Unidos ya es un exportador líder de productos refinados y gas natural licuado. El problema es la ineficiencia geográfica. Cuba se encuentra en el centro de esa brecha.

Este sistema produce tres vulnerabilidades centrales:

Distancias de transporte excesivas

Mayores costos energéticos para las economías insulares

Exposición geopolítica a actores externos que controlan la capacidad de refinación o logística

Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales exportadores mundiales de productos refinados y gas natural licuado, principalmente desde la costa del Golfo (EIA, 2024). El eslabón perdido no es el suministro. Es la geografía.

Cuba ocupa el centro geográfico de este sistema.

Además, el potencial del subsuelo de la isla refuerza su relevancia estratégica. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la Cuenca Norte de Cuba contiene aproximadamente 4.1 mil millones de barriles de petróleo y 13.3 billones de pies cúbicos de gas natural en recursos convencionales no descubiertos (Schenk et al., 2025). Estimaciones cubanas han sugerido un potencial offshore superior a los 20 mil millones de barriles, basado en gran medida en exploraciones en el Golfo de América.

Ventaja geográfica estratégica

Cuba se encuentra en uno de los cruces marítimos más críticos del Hemisferio Occidental:

Complejo energético de la costa del Golfo de Estados Unidos (corredor de refinación Texas–Luisiana)

Rutas marítimas atlánticas

Centros de demanda del Caribe

Accesos septentrionales al Canal de Panamá

A aproximadamente 90 millas de Florida, Cuba se ubica a lo largo del Estrecho de Florida, uno de los corredores marítimos más críticos del hemisferio.

Esta posición permite:

Reducción de distancias y costos de transporte

Ciclos de entrega más rápidos para productos refinados

Mayor confiabilidad de la cadena de suministro

Capacidades escalables de almacenamiento y redistribución

Pocas ubicaciones en el hemisferio poseen una ventaja geográfica comparable.

Las asimetrías regulatorias refuerzan aún más el papel potencial de Cuba. En Estados Unidos, la infraestructura de refinación debe cumplir con estrictos marcos ambientales bajo la Clean Water Act (CWA) y la Clean Air Act (CAA), incluyendo recientes requisitos de “cero descarga” para aguas residuales de desulfuración. Estas restricciones incrementan los costos del procesamiento de crudos pesados.

Esto crea un nicho competitivo potencial para la refinación cubana en el procesamiento de corrientes de crudo más pesado, incluyendo petróleo venezolano, complementando la dinámica regional de refinación.

Cuba como pivote marítimo del Gran Caribe

Cuba es la bisagra marítima de la cuenca del Caribe. Desde esta posición, los flujos energéticos regionales, las rutas comerciales y las dinámicas de seguridad pueden ser moldeados, asegurados o disputados.

La isla se encuentra a lo largo de las rutas marítimas que conectan:

El Golfo de América y los terminales de exportación de EE.UU.

El mar Caribe y los mercados regionales

La cuenca del Atlántico y las rutas comerciales transoceánicas

Los accesos al Canal de Panamá

Aproximadamente un tercio del comercio marítimo global pasa por la región ampliada del Caribe y el Golfo (UNCTAD, 2023).

En un contexto moderno, Cuba tiene una posición desde la cual los flujos pueden ser facilitados, asegurados o disputados.

Ineficiencias actuales en la cadena de suministro energético

A pesar de la proximidad a grandes fuentes de suministro, los mercados energéticos del Caribe siguen siendo ineficientes debido a:

Sistemas de importación fragmentados

Capacidad de refinación limitada

Altos costos de transporte

Falta de infraestructura de almacenamiento

Muchos países dependen de importaciones de larga distancia o envíos a pequeña escala que incrementan los costos por unidad (EIA, 2023).

Las rutas típicas a menudo superan las 4.000 millas de transporte marítimo.

El concepto del Corredor Energético de Cuba Libre

Una Cuba democrática podría anclar un nuevo sistema energético regional basado en:

Capacidad centralizada de refinación

Instalaciones de almacenamiento a gran escala

Infraestructura de recepción y distribución de GNL

Sistemas portuarios multimodales integrados

El suministro podría originarse en:

Productores de la costa del Golfo de EE.UU.

El sector petrolero offshore de Guyana

Campos atlánticos de Brasil

Producción del Golfo de América

La distribución podría alcanzar:

Puerto Rico

República Dominicana

Jamaica

Bahamas

Estados del Caribe Oriental

Centroamérica

Las distancias de transporte podrían reducirse de ~4.000 millas a menos de 1.000 millas. Un sistema logístico energético centrado en Cuba podría reducir los costos regionales de transporte de combustible entre 3.5 y 7.5 mil millones de dólares anuales, con beneficios adicionales derivados de una mayor confiabilidad del suministro, menores requerimientos de inventario y mayor resiliencia ante desastres.

Oportunidad del mercado energético caribeño

El Caribe importa la mayor parte de sus productos refinados de petróleo, con una demanda que supera 1 millón de barriles por día (EIA, 2023).

Un hub centralizado en Cuba permitiría:

Reducir costos de combustible

Mejorar la seguridad energética

Generar economías de escala

Fortalecer la resiliencia ante desastres

Potencial económico: generación de ingresos

Más allá del ahorro de costos, un hub energético cubano generaría ingresos recurrentes sustanciales en refinación, almacenamiento, logística y funciones de distribución energética. Estas corrientes de ingresos formarían la columna vertebral económica de una economía cubana posterior a la transición y posicionarían a la isla como un nodo central en el sistema energético del Hemisferio Occidental.

La principal fuente de ingresos sería la captura de márgenes de refinación. Con base en un rendimiento regional estimado de 800.000 a 1.2 millones de barriles por día y márgenes de refinación conservadores de 6 a 12 dólares por barril, los ingresos anuales por refinación podrían oscilar aproximadamente entre 1.8 mil millones y 5.2 mil millones de dólares (International Energy Agency [IEA], 2023; U.S. Energy Information Administration [EIA], 2024).

Los ingresos adicionales se generarían a través de operaciones de almacenamiento y terminales. Con una capacidad potencial de 40 a 60 millones de barriles y tarifas estándar de almacenamiento y manejo, este segmento podría generar entre mil millones y 3 mil millones de dólares anuales (World Bank, 2022; IEA, 2023).

La logística marítima y las operaciones portuarias representarían otra importante fuente de ingresos. Hubs logísticos globales comparables sugieren ingresos anuales de entre 2 mil millones y 5 mil millones de dólares (United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2023).

Una cuarta fuente de ingresos emergería de la infraestructura de gas natural licuado y la distribución energética regional, generando un estimado de $1.5-4 mil millones anuales (International Gas Union [IGU], 2023; EIA, 2024).

Tomadas en conjunto, estas corrientes de ingresos sugieren que un hub energético cubano podría generar entre 8 mil millones y 18 mil millones de dólares por año bajo un escenario realista de desarrollo (estimaciones de MSI² basadas en datos de IEA, EIA y UNCTAD).

Los ingresos sostienen el modelo. La energía lo permite. La geografía lo hace inevitable.

tabla Impacto económico anual estimado de un hub energético cubano.

Un sistema logístico energético centrado en Cuba podría generar entre 3.5 y 7.5 mil millones de dólares en ahorros anuales, junto con entre 8 mil millones y 18 mil millones de dólares en ingresos recurrentes a través de actividades de refinación, almacenamiento, logística y distribución energética.

El impacto combinado del ahorro de costos y la generación de ingresos subraya la magnitud de la oportunidad. Mientras los ahorros mejoran la eficiencia en los mercados regionales, la generación de ingresos establece a Cuba como un nodo económico central dentro del sistema energético del Hemisferio Occidental.

El Triángulo Energético del Golfo de América

Cuba forma un triángulo natural con:

Productores de la costa del Golfo de EE.UU.

El sector energético de México

Los mercados de demanda del Caribe

Este “Triángulo Energético” podría convertirse en uno de los sistemas de distribución de hidrocarburos más eficientes del hemisferio.

Los principales complejos de refinación de EE.UU. incluyen:

Refinería Marathon Galveston Bay (~631,000 b/d)

Refinería ExxonMobil Beaumont (~609,000 b/d)

Estas instalaciones ilustran la escala de la capacidad regional de refinación, aunque las ineficiencias geográficas limitan una integración caribeña óptima.

Infraestructura de doble uso e implicaciones estratégicas

La infraestructura en el Caribe es, por naturaleza, de doble uso.

Puertos, refinerías, instalaciones de almacenamiento y redes logísticas configuran:

Flujos comerciales

Acceso militar

Oportunidades de recopilación de inteligencia

Palanca política

Actores externos, incluidos China y Rusia, han ampliado su presencia en la región mediante la inversión en infraestructura y el compromiso estratégico (Ellis, 2022).

En una alineación adversaria, la infraestructura en Cuba podría apoyar:

Vigilancia marítima

Recopilación de inteligencia de señales

Acceso estratégico cerca del territorio estadounidense

Por el contrario, en una alineación democrática, podría reforzar:

Redes logísticas aliadas

Cooperación en seguridad marítima

Resiliencia de la cadena de suministro

Derrame regional en seguridad, agricultura y turismo

La transformación de Cuba se extendería más allá de la energía.

Cuba tiene 11 millones de hectáreas. Aproximadamente el 30% del territorio del país se utiliza para el cultivo agrícola, lo que refleja un potencial agrícola significativo (Encyclopaedia Britannica, 2026). Al mismo tiempo, la agricultura urbana desempeña un papel crítico en la seguridad alimentaria, suministrando entre el 50% y el 70% de los vegetales frescos en ciudades principales como La Habana (Betancourt, 2020).

A pesar de ello, Cuba enfrenta desafíos estructurales, incluyendo baja productividad, acceso limitado a tecnología y dependencia de importaciones.

El turismo también representa una gran oportunidad económica que, combinada con la infraestructura energética, podría amplificar significativamente el crecimiento.

En paralelo, una Cuba cooperativa podría apoyar:

Conciencia situacional del dominio marítimo

Operaciones antinarcóticos

Logística de respuesta a desastres

Reservas estratégicas de combustible

Perspectiva estratégica

La oportunidad que ofrece una Cuba libre y democrática es tanto económica como estratégica.

La logística energética constituye el punto de entrada, pero el resultado más amplio podría ser la reconfiguración de la arquitectura estratégica del Caribe.

Hay poco terreno estratégico intermedio.

Conclusión

Cuba no es simplemente una isla a la espera de un cambio político. Es la bisagra geográfica de la cuenca del Caribe.

Una Cuba libre y democrática, alineada con socios hemisféricos, podría anclar una nueva arquitectura de seguridad energética, estabilidad marítima e integración económica. Si es ignorada, seguirá siendo un vacío estratégico hacia el cual las potencias rivales continuarán proyectando influencia (Ellis, 2022).

La geografía no cambia. Sus consecuencias sí.

Referencias

Betancourt, M. (2020). The effect of Cuban agroecology in mitigating the metabolic rift: A quantitative approach to Latin American food production. Global Environmental Change, 63, 102075. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102075

Central Intelligence Agency. (2024). The World Factbook: Cuba. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cuba/

Congressional Research Service. (2023). Cuba: U.S. policy overview. https://crsreports.congress.gov

Ellis, R. E. (2022). China’s strategic engagement with Latin America and the Caribbean. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org

Encyclopaedia Britannica. (2026, 17 de marzo). Cuba. https://www.britannica.com/place/Cuba

International Energy Agency. (2023). Oil 2023: Analysis and forecast to 2028. https://www.iea.org/reports/oil-2023

International Gas Union. (2023). World LNG report 2023. https://www.igu.org/resources/world-lng-report-2023/

Myers, M., & Gallagher, K. (2021). China’s Belt and Road Initiative in Latin America. Inter-American Dialogue. https://www.thedialogue.org

Schenk, C. J., Mercier, T. J., Le, P. A., Cicero, A. D., Drake, R. M., II, Gelman, S. E., Hearon, J. S., Johnson, B. G., Lagesse, J. H., Leathers-Miller, H. M., & Timm, K. K. (2025). Assessment of undiscovered conventional oil and gas resources in the North Cuba area, 2024 (Fact Sheet 2025–3029). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/fs20253029

United Nations Conference on Trade and Development. (2023). Review of maritime transport 2023. https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023

U.S. Energy Information Administration. (2023). Caribbean energy overview. https://www.eia.gov/international/analysis/country/CAR

U.S. Energy Information Administration. (2024). U.S. petroleum and natural gas exports. https://www.eia.gov

World Bank. (2022). Commodity markets outlook: Energy markets. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Preparado por: Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) | Cuba Libre Task Force

Autores:

Dr. Rafael Marrero, Presidente, Fundador y Economista Jefe, MSI²

LTC. Octavio Pérez, US Army (Ret.), Co-Fundador, Senior Fellow, Analista de Asuntos Político-Militares

Commander J. Adán Gutiérrez, USN (Ret.), Co-Fundador, Senior Fellow, Analista de Asuntos Político-Militares

Dr. Luis O. Noguerol, Co-Fundador, Senior Fellow, Tecnologías Avanzadas