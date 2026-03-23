lunes 23  de  marzo 2026
DECLARACIONES

La dictadura de Cuba intenta negociar con EEUU el pago por las expropiaciones

El régimen condiciona este resarcimiento a la negociación de un acuerdo integral que aborde las sanciones económicas y el embargo

Embajada de EEUU en Cuba.&nbsp;

Embajada de EEUU en Cuba. 

AFP/ ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El viceministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que el régimen está dispuesto a compensar a los ciudadanos y empresas de Estados Unidos cuyas propiedades fueron nacionalizadas tras 1959.

Estas declaraciones, ofrecidas al medio Drop Site, ocurren poco después de que Miguel Díaz-Canel admitiera la existencia de conversaciones con Washington, un hecho que las autoridades de la isla habían negado inicialmente.

Lee además
Óleo del puerto de La Habana (1665). Gezicht op de baai en stad Havanna van de zeezijde. De Johannes Vingboons. 
HISTORIA

En Cuba no se pasaba hambre... en 1625
Yoe Suárez.
RÉGIMEN

Los cambios en Cuba deben ser antes de noviembre, señala el periodista y escritor Yoe Suárez

A pesar de mantener una retórica de confrontación y de asegurar preparación ante una eventual agresión militar, el régimen cubano busca ahora un acuerdo de suma global. Bajo este esquema, la dictadura entregaría un monto a la administración estadounidense para que esta gestione las reclamaciones de sus ciudadanos, reseña el portal web Diario de Cuba.

No obstante, la dictadura cubana condiciona este resarcimiento a la negociación de un acuerdo integral que aborde las sanciones económicas y el embargo. El planteamiento del régimen también incluye la exigencia de permitir niveles de inversión estadounidense en la isla que actualmente se encuentran prohibidos.

Fernández de Cossío señaló que la dictadura ya estableció en el pasado acuerdos similares con otros seis países cuyas propiedades fueron expropiadas, y sostuvo que Estados Unidos fue el único que no aceptó las condiciones ofrecidas en la década de 1960. El funcionario afirmó que existen estudios según los cuales, de haberse aceptado el trato en aquel momento, los pagos ya habrían concluido.

Este giro en la postura oficial del régimen cubano se produce en un contexto de crisis interna y refleja un intento por ceder ante las exigencias históricas de Estados Unidos para obtener alivio en las restricciones económicas que pesan sobre la isla.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Milei confía en que Cuba será libre a mediados de año con el liderazgo de Trump

Tribunal cubano rechaza la libertad anticipada del artista disidente Otero Alcántara

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Guerra

Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones "productivas"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
ALERTA MUNDIAL

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

Vista parcial del litoral habanero. 
Perspectiva

Cuba, una provocación anunciada

Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, colisionó con el camión de bomberos durante el aterrizaje.
Accidente

Dos muertos en choque de un vehículo y un avión en un aeropuerto de Nueva York

Te puede interesar

Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Escalada del conflicto?

Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Israel y EEUU
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

ICE Houston arresta a más de 1.500 extranjeros con antecedentes penales, miembros de pandillas, fugitivos extranjeros e infractores de las leyes de inmigración durante una operación de 10 días.
CRISIS

Aeropuerto de Florida recibe a agentes de ICE ante crisis de TSA por cierre del gobierno

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

Pozos en una zona petrolera de California.
CASA BLANCA

EEUU logra acuerdo con TotalEnergies para cambiar proyectos eólicos por petroleros