Milei confía en que Cuba será libre a mediados de año con el liderazgo de Trump

BUDAPEST . “Antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump , probablemente veamos a Cuba libre ”, afirmó Javier Milei en su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora ( CPAC ), en Budapest, Hungría.

El discurso lo pronunció ante centenares de líderes ultraconservadores en el que también cuestionó las instituciones internacionales.

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De acuerdo con el mandatario argentino, la revolución cubana de hace casi 70 años dejó a la población "en la miseria" y La Habana ha tenido que "anunciar un cambio de modelo económico”.

"Es decir, están teniendo su propia 'Perestroika'", agregó Milei, aludiendo a los cambios en la Unión Soviética de los años 80 que condujeron a la caída del Telón de Acero. "Es decir, están teniendo su propia 'Perestroika'", agregó Milei, aludiendo a los cambios en la Unión Soviética de los años 80 que condujeron a la caída del Telón de Acero.

Cuba enfrenta actualmente una de sus crisis más profundas, entre otras razones, por el bloqueo a la llegada de petróleo, impuesto por EEUU.

El jefe de Estado argentino fue recibido en la conferencia como uno de los oradores principales, cerró el evento esta tarde.

Milei opinó que se está produciendo "una reconfiguración del orden mundial", en la que "la era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado".

Imposición de agenda ideológica

Milei, un admirador de Trump, criticó las instituciones internacionales al afirmar que a pesar de que "nacieron para mediar conflictos y garantizar la paz, fueron capturadas por burócratas que las convirtieron en instrumentos para imponer a los pueblos una agenda ideológica".

Hungría y Argentina "son dos naciones que lo tienen muy claro y están abrazando los vientos de cambio. Por eso apoyamos iniciativas como la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", afirmó el presidente argentino en alusión a la Junta de Paz a la que tanto él, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se han unido.

En relación con la Unión Europea (UE) Milei criticó la "mala gestión económica" a la que sumó el tema de la inmigración, con lo que el continente quedó: "Sin crecimiento y sin imperio de la ley".

El mandatario argentino, en este sentido, elogió a Orbán, a quien definió como "un amigo", y de quien destacó que fue pionero en advertir sobre los retos que surgen de la inmigración y le expresó su apoyo en las elecciones del 12 de abril.

"Querido amigo Viktor, cuentas con nuestro respeto, con nuestra admiración y con nuestro apoyo. Hungría tiene en vos un líder de coraje excepcional y una voz indispensable para el futuro de Europa", exclamó Milei.

El presidente argentino afirmó también que "Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa", cuando se vive "una fiebre de oro" de la energía.

"Europa buscó durante años la independencia energética. Nosotros le ofrecemos algo mejor, un socio confiable, con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos", enfatizó.

Milei, que es el primer presidente argentino que visita Hungría, se entrevistó antes de su discurso con Orbán, con quien mostró una gran sintonía al compartir "la defensa de los valores occidentales y una agenda internacional común", según la Presidencia de Argentina.

Milei también tuvo un encuentro con su homólogo magiar, Tamás Sulyok.

FUENTE: Con información de EFE