Cuba, llora ante los ojos de Dios

Hoy mis pensamientos y corazón se vuelven nuevamente a: La Casa Cuba, hogar de más de 11 millones y medio de hermanos, que sufren en silenciosa desilusión, por más de seis largas décadas la ruina material y un creciente descalabro en lo moral, económico, social e institucional. Muchas veces me pregunto como otros tantos hijos de la querida Isla Antillana, ¿Cuánto más se podrá sufrir y soportar está situación en la que vivimos? Y se hace eco en mí interior, las palabras de mi amiga la escritora y activista por los Derechos Humanos; Janisset Rivero, que en su reciente libro: Las Cartas a Pedro, en las que refleja muy bien esta realidad y cito: “… era imposible atreverse a mejorar algo sin ser amonestado. Un país de hipócritas, de fingidores profesionales, de mediocres que no pensaban más que en su propio beneficio y a los que no les importaba en realidad lo que ocurre a otros. Cada uno ocupado de cuidar su espacio, de no hacerse notar, de resolver sus problemas de cualquier manera, aunque fuera robando, engañando o haciendo cualquiera iniquidad. Todo era permitido, mientras no se cuestionara el poder de los que controlaban todo, absolutamente todo, hasta la respiración de los ciudadanos”