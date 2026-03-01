El FBI dice que tiroteo en Austin podría ser un "acto de terrorismo"; tres muertos y 14 heridos

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas.

HOUSTON — Un tiroteo ocurrido durante la madrugada del domingo en un bar de Austin , capital de Texas, podría ser un "acto de terrorismo ", dijo el FBI el domingo, sobre el ataque que dejó dos personas y el agresor muertos, además de 14 heridos.

"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI, Alex Doran.

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", dijo Doran a periodistas.

El tiroteo ocurrió cuando un hombre armado ingresó en un bar de Austin, Texas, y de manera indiscriminada abrió fuego. El saldo fue de al menos tres víctimas fatales y 14 heridos que fueron trasladadas a hospitales.

Entre los lesionados, al menos tres están en condición crítica.

Abatido al autor del tiroteo

De acuerdo con la información policial, el suceso ocurrió en el bar Buford’s Backyard Beer, en West 6th Street, zona de entretenimiento del centro de Austin, cerca de las 2:00 am de este domingo, 1 de marzo.

El alcalde de Austin, Kirk Watson declaró que tres agentes que se encontraba en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según lo que reportó la cadena ABC.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, explicó, en rueda de prensa, que la llamada inicial al 911 reportó el tiroteo entre hombres en Buford´s y que al llegar los agentes se toparon con el hombre armado al que finalmente abatieron.

Alerta nacional

El FBI elevó el sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, anunció el director de dicha agencia, Kash Patel.

"Di instrucciones a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia para que estén en alerta máxima y movilizar todos los recursos de seguridad necesarios", detalló Patel en un comunicado en la red social X.

Patel afirmó que el FBI está al frente de las tareas de disuasión de ataques dentro del territorio nacional y prometió que "trabaja 24 horas al día para proteger a los estadounidenses".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en X que se encuentra en "coordinación directa" con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para "vigilar de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria".

El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un "incremento de la seguridad" en los lugares bajo su jurisdicción.

Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Alerta mundial para estadounidenses

El gobierno estadounidense emitió una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero como consecuencia del ataque lanzado este sábado contra Irán.

"Tras el lanzamiento de operaciones de combate estadounidenses en Irán los estadounidenses de todo el mundo y en particular en el Medio Oriente deben seguir los consejos de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", publicó el Departamento de Estado.

Así, advierte de que "el cierre de espacios aéreos podría afectar a los viajes" e insta a los ciudadanos estadounidenses a "tener una mayor cautela".

La cancillería pidió además a "los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo extremar la precaución".

FUENTE: Con información de Europa Press