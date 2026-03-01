domingo 1  de  marzo 2026
Investigación

El FBI dice que tiroteo en Austin podría ser un "acto de terrorismo"; tres muertos y 14 heridos

Aproximadamente, a las 2:00 am el hombre se presentó en el bar en la ciudad de Austin y abrió fuego de forma indiscriminada

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas.&nbsp;

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON — Un tiroteo ocurrido durante la madrugada del domingo en un bar de Austin, capital de Texas, podría ser un "acto de terrorismo", dijo el FBI el domingo, sobre el ataque que dejó dos personas y el agresor muertos, además de 14 heridos.

"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI, Alex Doran.

Lee además
El gobernador de Texas Greg Abbott.
SEGURIDAD

Texas anuncia despliegue de agentes a la frontera con México ante "violencia de los carteles"
Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detienen a un manifestante que llevaba una camiseta con la palabra Antifa en Minneapolis, el 5 de febrero de 2026.
Migración

Reactivan el primer juicio en Texas contra nueve acusados por "terrorismo doméstico antifa"

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", dijo Doran a periodistas.

El tiroteo ocurrió cuando un hombre armado ingresó en un bar de Austin, Texas, y de manera indiscriminada abrió fuego. El saldo fue de al menos tres víctimas fatales y 14 heridos que fueron trasladadas a hospitales.

Entre los lesionados, al menos tres están en condición crítica.

Abatido al autor del tiroteo

De acuerdo con la información policial, el suceso ocurrió en el bar Buford’s Backyard Beer, en West 6th Street, zona de entretenimiento del centro de Austin, cerca de las 2:00 am de este domingo, 1 de marzo.

El alcalde de Austin, Kirk Watson declaró que tres agentes que se encontraba en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según lo que reportó la cadena ABC.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, explicó, en rueda de prensa, que la llamada inicial al 911 reportó el tiroteo entre hombres en Buford´s y que al llegar los agentes se toparon con el hombre armado al que finalmente abatieron.

Alerta nacional

El FBI elevó el sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, anunció el director de dicha agencia, Kash Patel.

"Di instrucciones a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia para que estén en alerta máxima y movilizar todos los recursos de seguridad necesarios", detalló Patel en un comunicado en la red social X.

Patel afirmó que el FBI está al frente de las tareas de disuasión de ataques dentro del territorio nacional y prometió que "trabaja 24 horas al día para proteger a los estadounidenses".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en X que se encuentra en "coordinación directa" con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para "vigilar de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria".

El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un "incremento de la seguridad" en los lugares bajo su jurisdicción.

Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Alerta mundial para estadounidenses

El gobierno estadounidense emitió una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero como consecuencia del ataque lanzado este sábado contra Irán.

"Tras el lanzamiento de operaciones de combate estadounidenses en Irán los estadounidenses de todo el mundo y en particular en el Medio Oriente deben seguir los consejos de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", publicó el Departamento de Estado.

Así, advierte de que "el cierre de espacios aéreos podría afectar a los viajes" e insta a los ciudadanos estadounidenses a "tener una mayor cautela".

La cancillería pidió además a "los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo extremar la precaución".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

Tiroteo en estacionamiento de un restaurante Sergio's en Miami deja un arrestado por intento de asesinato

El puerto de Houston se activa con envíos de insumos petroleros a Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta ilustración muestra a una persona sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una publicación en Truth Social del presidente de EEUU, Donald Trump, anunciando la muerte del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, republicada por la cuenta de X de la Casa Blanca y con una foto del presidente, el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?
TERRORISMO

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MUNDO

Trump anuncia que los nuevos líderes de Irán quieren negociar y se muestra dispuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo
Política

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

El FBI dice que tiroteo en Austin podría ser un "acto de terrorismo"; tres muertos y 14 heridos